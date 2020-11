Manolo Rubia: "Aspiramos a estar en la final de la Eurocup, en la Copa y en las semifinales de la Liga"

La buena racha del equipo, los 7 internacionales del Unicaja, 3 de ellos malagueños con España, las lesión de Dragan Milosavljevic o cómo está afectando la pandemia al mundo del baloncesto, son algunos de los temas que ha abordado Manolo Rubia, director deportivo del Unicaja, en una entrevista facilitada por el propio club de Los Guindos

El directivo cajista, para empezar, ha querido destacar la buena racha que lleva el conjunto malagueño. "Estamos en un muy buen ritmo de competición, desde la temporada 2005-06 no teníamos 5 victorias consecutivas a domicilio en ACB. Aparte, en Eurocup estamos ya clasificados para el Top 16, esperemos ser primeros de grupo definitivamente".

Sobre la llamada de los jugadores del Unicaja con sus selecciones, Rubia ha dicho que "es un motivo de orgullo tener a 7 internacionales convocados", destacando la presencia de 4 jugadores con España "tener a 4 chicos con la selección absoluta, podrían haber sido incluso 5 con Jaime, para nostros como club es un auténtico orgullo".

Además, quiso poner en valor que 3 jugadores malagueños salidos de la cantera de Los Guindos hayan sido llamados por Sergio Scariolo. "Para un club como nosotros que sustenta una cantera que siempre ha sido muy importante, que tengamos a Alberto, Francis y Rubén con el equipo nacional es motivo de orgullo y muestra de que la cantera sigue dando sus frutos", explicó Rubia.

Sobre Alberto Díaz, Rubia se deshace en elogios hacia el base canterano. "Es un claro ejemplo de lo que es nuestra cantera. Es increíble pero no deja de crecer. Sigue mejorando día a día. Se queda después de los entrenamientos para mejorar las poquitas cosas que tiene que mejorar, defensivamente no hay otro base mejor que él en España. Sigue evolucionando y es y será un jugador muy importante para nosotros".

También habló de Rubén Guerrero. "Tener a un chico malagueño de más de 2.10 en el equipo, con un periplo importante en la Universidad americana, es muy bueno. Ha credcido muchísimo como jugador. Defensivamente es muy bueno, tiene capacidad para rebotear... Evidentemente tiene cosas que mejorar, como todos", apuntó.

Respecto a Francis Alonso, una de las revelaciones de lo que va de temporada, Rubia aseguró que para él no es ninguna sorpresa lo que está haciendo. "Es una satisfacción que esté en la selección. Para mí no es una sorpresa su capacidad anotadora porque es la misma que tenía desde su etapa en la cantera. Ha ido evolucionando, físicamente está mejor, pero no es una sorpresa su capacidad para meter puntos".

Además de hablar de los valores de la cantera que personifican los tres malagueños que están con la selección, de la aparición de Yannick Nzosa dijo: "Hemos tenido la suerte de pescarlo. Es un auténtico mirlo blanco que te cae de vez en cuando. Los del Stella Azurra hicieron un trabajo muy bueno con él y nosotros nos hemos aprovechado de que haya querido venir con nosotros. A partir de ahí, gracias a nuestro entrenador que le ha dado la oportunidad y él ha respondido muy bien. Creemos que cada día puede hacerlo mejor y apostamos por él. Ojalá pueda ser español, que parece que hay mucho interés en ello".

Respecto a la lesión de Dragan Milosavljevic, que lleva 15 meses de baja, Rubia explicó cómo está la situación en este momento. "La lesión de Dragan ha sido muy complicada porque se complicó todo con el parón por culpa del COVID. Esos tres meses y medio parado han influido negativamente a que se recupere en los plazos previstos. Va mucho mejor, está compitiendo ya cinco contra cinco. Poco a poco. No debemnos ser impacientes. Creo que es un jugador al que hemos echado mucho de menos, que tiene unas características que no tenemos en el resto de jugadores del perímetro. Es un gran defensor y el entrenador, cuando aparezca, creo que nos va a venir muy bien".

Después de tratar temas de la actualida del Unicaja, también ha hecho una reflexión sobre los momentos que vive la sociedad y en concreto el baloncesto actualmente. "La pandemia nos pasa factura a todos, hay que tener mucho cuidado, es muy fácil porder contagiarse. Afortunadamente nosotros estamos teniendo suerte o a lo mejor no es suerte, es que la persona que se está dedicando a eso, Mario Bárbara, es muy pesado con nosotros, con que nos protejamos nosotros y los que tenemos a nuestro alrededor. De todas formas es una pena que no podamos contar con nuestros aficionados en la cancha. Es una pena no poder ver el Palacio lleno o al menos al 50%. A todos los equipos esto nos está haciendo mucho daño".

El director deportivo también habló del mercado. "Nosotros siempre estamos atentos al mercado, como ocurrió el año pasado. Siempre hay nombres que te pueden ayudar. A principios de temporada pudimos fichar a Darío Brizuela y un poquito más adelante a Axel Bouteille", recordó.

Para cerrar, Rubia mostró el deseo de "aspirar a lo máximo siempre, estar en la final de la Eurocup, en la Copa del Rey y estar en semifinales de la Liga Endesa sería idílico. Estar lo más arriba posible siempre y ahora mismo estamos para ello", cerró el responsable del área deportiva del Unicaja.