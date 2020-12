Casimiro: "El equipo hizo un partido muy completo"

Luis Casimiro se mostró feliz en la sala de prensa, tras el triunfo 102-81 frente al UCAM de Murcia. El técnico cajista resumió así los 40 minutos vistos en el Carpena: "Era un partido a priori complicado y peligroso. Creo que estuvimos muy bien en el control de la defensa, de sus jugadores importantes. Estuvimos muy acertados en la toma de decisiones y no dominamos el rebote porque jugamos contra el mejor equipo de la Liga reboteando. En ataque estuvimos muy bien, acertados, pasándonos la bola. El equipo hizo un trabajo bastante completo. Estoy muy feliz por cómo todos los jugadores han estado concentrados", apuntó.

Preguntado por Tim Abromaitis y su actuación como alero, ante la baja de Bouteille, Casimiro alabó cómo su plantilla se supo reponer a tantas ausencias por lesión. "El equipo es largo y con jugadores versátiles. Cuando sea necesario, los jugadores actuarán en varias posiciones, según lo que demande el partido. Abromaitis ya había jugado de alero. Estoy contento porque tenemos recursos suficientes para seguir compitiendo y ganando partidos".

Sobre la lesión del alero galo, el preparador manchego no se quiso mojar, aunque no parece que sea para muchos más días. "Lo de Bouteille parecía menos y al final no ha podido con el dolor. Espero que se recupere. Se ha ido alargando su dolor y veremos su evolución los próximos días...".

Por su parte, el alero cajista Adam Waczynski, también compareció ante los medios en la rueda de prensa virtual, con un mensaje muy positivo similar al de su técnico. "Hicimos un buen trabajo, todo el equipo dio un paso adelante para superar las lesiones y eso fue muy importante para ganar este partido. Ya pensamos en el siguiente".