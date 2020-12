El Unicaja, obligado a ganar al Ulm para acabar campeón de grupo en la Eurocup

Si el Unicaja quiere acabar como campeón de este Grupo B de la primera fase de la Eurocup, está obligado esta noche, desde las 20:45 horas, a ganar al Ratiopharm Ulm, en la que será última jornada de esta primera fase de la competición continental.

La verdad es que los cajistas lo tienen todo de cara. El Carpena ha sido toda la temporada continental un fortín en Europa y esta noche no debería el equipo alemán quebrar esa racha.

Desde anoche saben los verdes que si son campeones de grupo tendrán como rivales seguros en el Top 16 al Lokomotiv Kuban y al Partizan serbio. Dos rivales de aúpa que ayer reabrieron el debate en las redes sociales sobre si sería mejor o no una hipotética derrota hoy contra el Ratiopharm para buscar un grupo de Top 16 algo menos «desagradable».

El técnico cajista, Luis Casimiro, dijo por la mañana, poco más o menos, que especular con ser primero o segundo era una tontería porque no se sabe qué grupo sería mejor. Así que no parece muy probable que el Unicaja salga esta noche con el freno de mano echado pensando en una hipotética derrota como mejor opción de cara al futuro. También hay que recordar que si el Unicaja acaba primero evitaría hasta semifinales (como mínimo) al Virtus Bolonia, el «coco» de la competición, mientras que si es segundo, podría cruzarse con ellos en el play off de cuartos de final. Y eso, estaremos de acuerdo, no sería bueno.

Para este partido, el Unicaja contará una vez más con las bajas ya conocidas de Alberto Díaz, Gal Mekel y Dragan Milosavljevic. Además, la reciente incorporación Frankie Ferrari no podrá jugar hasta el Top 16 por haber jugado esta fase regular en las filas del Herbalife Gran Canaria. Pablo Sánchez es duda para el partido por un esguince en el tobillo derecho. Del otro lado, Jaime Fernández sí podrá ser de la partida tras recuperarse de su lesión en el aductor que le ha dejado tres semanas fuera de las pistas.

Los alemanes marchan invictos en la Bundesliga. Se impusieron en la última jornada al Hamburg Towers (69-73). Su principal referencia es el pívot Dylan Osetkowski, tercer jugador más valorado de la competición (21,6) gracias a sus 17,1 puntos, 5,6 rebotes y 2,9 asistencias por choque. Será también importante el papel del base Andreas Obst, que promedia 11,7 puntos y 2 asistencias, así como el de John Petrucelli (9,9 puntos, 3,6 rebotes, 2 robos) y el de la reciente incorporación Demitrius Conger.