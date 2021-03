El Unicaja cierra su participación en la Eurocup con derrota. El equipo malagueño no pudo regalar una victoria a su afición, que regresó, al menos una pequeña parte de ella, al Martín Carpena tras tres meses y medio. El resultado era lo de menos a nivel clasificatorio, el equipo ya no tenía opciones matemáticas de seguir adelante en la competición desde hace semanas, pero ganar hubiera sido un nuevo impulso para seguir recuperando sensaciones de cara a la batalla por entrar en el play off de la Liga Endesa. Aún así, los de Katsikaris hicieron un buen partido durante muchos minutos, pero echaron todo el trabajo por tierra en un último cuarto horrible.

El cuadro malagueño entró desubicado al parqué y Katsikaris tuvo que parar el partido de inmediato (2-8). Lessort comenzaba a hacer daño en la pintura, pero Nzosa respondió con un gran mate que encendió por primera vez a la afición verde presente en las gradas del Palacio (11-15). Muy activo Jaime Fernández en este primer cuarto, que mantuvo al equipo ante la sangría en el aro propio (18-24).

La cantera de Los Guindos sacó su potencial a relucir en el inicio del segundo cuarto. 10 puntos consecutivos de Francis Alonso y Yannick Nzosa igualaban la contienda después de muchos minutos (31-31). Y luego Bouteille, con un triple a tablero, colocaba por delante por primera vez en el choque al conjunto malagueño (36-34). El intercambio de canastas, con ambos equipos sumando con facilidad, elevó el ritmo anotador. Más aún en el aro monegasco, que era una piscina en estos minutos para los tiradores del Unicaja. Dos triples consecutivos de Jaime Fernández y Francis Alonso dejaron el encuentro 55-48 al descanso. La afición verde, de vuelta al Carpena 139 días después, pudo disfrutar de los ¡¡¡37 puntos!!! anotados en este segundo parcial por los suyos.

El equipo de Los Guindos salió igual de concentrado de vestuarios y fue capaz de mantener la ventaja logrado en el primer tiempo durante los minutos iniciales del tercer cuarto. El partido de Nzosa comenzaba a ser superlativo. 14 puntos ya para él con 7/7 en tiros de campo (65-59). Un tiro libre de Lessort y otra canasta del francés tras rebote de ataque ponía el partido en un puño (65-64).

El partido entraba en sus últimos 10 minutos con cuatro de ventaja para los malagueños (73-69). Pero a 7:49 del final Dee Bost reseteaba el partido con un triple (77-77). Los del Principado volvían a tomar el mando del partido (79-82) y Katsikaris no dudó instante en parar el encuentro. Francis Alonso empató desde el triple nada más volver del tiempo muerto (82-82), pero seis puntos consecutivos del excajista Lessort ponían el partido muy cuesta arriba (82-88). Y un triple del especialista Gray dejaba la victoria prácticamente en el bolsillo monegasco a 2.06 para terminar (84-92). Al final, 89-98.

Punto final que resume lo que ha sido la participación del Unicaja en esta edición de la Eurocup. La competición europea ya es pasado, toca centrarse en echar el resto en la Liga Endesa.