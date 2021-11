Ya ha sobrepasado sus 100 primeros días en el puesto de máximo responsable deportivo del Unicaja Baloncesto, en el que es su regreso al club verde. Tiempo más que suficiente para analizar la actualidad de la entidad de Los Guindos y para vaticinar cómo puede ser el futuro inmediato de un club que pretende volver a ser importante a corto plazo en el panorama nacional e internacional. Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, habla para La Opinión en pleno parón por la Ventana FIBA de noviembre. Muchas cosas que analizar, tras los tres primeros meses de la temporada.

¿Qué balance hace de estos primeros meses de la temporada?

Creo que en una Liga que cada vez es más exigente y competitiva, con clubes muy consolidados, hemos tenido altos y bajos. Estamos en la búsqueda de la solidez y consistencia que nos falta para controlar más los partidos. El equipo trabaja bien y con compromiso. Debemos trabajar en ser más regulares.

¿Hay muchas diferencias entre este Unicaja de 2021 y el que dejó hace ya varios años?

El club ha crecido en muchas facetas. Se ha hecho una muy buena labor anteriormente, es un club más profesional. Pero ese crecimiento no se ha correspondido con resultados en la pista.

En lo deportivo dejó un club asentado en la Euroliga, habitual en las Copas del Rey y en los play off por el título de Liga y se ha encontrado uno que juega la BCL, que la pasada temporada no jugó el play off y que sufre para clasificarse para la Copa del Rey. Muy distinto todo, ¿no?

Eso es distinto evidentemente. Son ciclos que pasan los clubes. No ha habido estabilidad en el banquillo, quitando la etapa de Joan Plaza. Si te fijas, grandes proyectos últimamente como Tenerife, Andorra o Burgos (hasta esta temporada) son equipos que se han consolidad teniendo el mismo entrenador, con un grupo fijo de jugadores que han repetido y eso les ha valido para ir creciendo. Ese debe ser nuestro objetivo, un espejo en el que mirarnos. Acercarnos a esos equipos y seguir intentando mejorar y crecer para estar más cerca y poder molestar a los grandes de la ACB.

Por cierto, jugar la BCL de la FIBA ¿es un paso atrás en el estatus de este club?

Es una decisión estratégica tanto del club como de la propiedad que creo que en poco tiempo se va a constatar que fue acertada. Vemos todos los problemas que hay en la Euroliga, los rumores que hay acerca de la Eurocup y creo que el entendimiento Euroliga-FIBA, con la NBA de por medio, está cercano. Y creo que ahí el Unicaja se ha posicionado muy bien de cara al nuevo panorama del baloncesto europeo. Te voy a dar una opinión a nivel profesional, la diferencia entre la BCL y la Eurocup son 3-4 equipos que hay en Eurocup con un potencial tremendo para estar en Euroliga, pero el nivel deportivo del resto es muy parejo al de la BCL. Este año hay en BCL compitiendo equipos que han jugado las finales de sus Ligas y que han estado encima de equipos de la Eurocup, igual que en ACB el Tenerife y el Burgos.

No estoy para nada de acuerdo. El nivel de la BCL es muy flojo. Y no solo en nuestro grupo...

Lo mismo te digo yo de varios equipos de la Eurocup. Quita a Partizán, Valencia, Virtus y Lokomotiv.

Hay bastantes más. El Buducnost, por ejemplo, tiene un equipazo, el Gran Canaria, el Joventut, el Cedevita... No es verdad que solo sean 4, hay muchos más. De hecho es la mejor Eurocup de la historia admitido por todos los especialistas...

Yo te digo que hay muchos equipos en BCL muy buenos. Pinar Karsiyaka, Estrasburgo... Y te repito el nivel medio de las dos competiciones es muy parecido. Y también te repito que es una decisión que posiciona al club en un muy buen lugar a lo que viene. Habrá una segunda competición europea y el Unicaja estará posicionado para jugarla por delante de otros. Y encima, el dinero, que la Eurocup no te lo da. Por eso son decisiones estratégicas.

Cambiemos de tema, llegó en agosto con la planificación bastante avanzada, con muchos jugadores con contrato y poco margen de maniobra. ¿Es eso una bendición pensando en que puedan salir las cosas mal al final de curso?

No porque desde el primer momento dije que me subía a un proyecto en marcha y que venía a sumar y ser uno más en el sufrimiento y en las alegrías. Mi labor es intentar buscar soluciones si las cosas no van bien y fortalecer las que funcionan. El proyecto tiene muchísimas cosas buenas y otras que mejorar. Y en eso estamos.

Hablando de la planificación, Marco Spissu está jugando a muy buen nivel en el Unics Kazan. ¿Qué pasó con este jugador? ¿Hay algo más de lo que se contó de sus presuntos problemas físicos?

Fue una decisión médica pura y dura. Todos los jugadores tienen que pasar un reconocimiento médico. Él no lo pasó y otros que vinieron después, sí. A mí es un jugador que me gusta, es un buen base director que pasa muy bien la pelota. Los médicos consideraron que no estaba apto, que había riesgo de que sufriera lesiones y no se quedó.

¿Está la plantilla demasiado descompensada?

Si preguntas en pretemporada a cualquier entrenador o director deportivo te va a decir que ajustaría una u otra posición. Lo que tenemos que hacer es dar un paso adelante en las cosas que no estamos tan bien y potenciar en las que estamos bien. No podemos lamentarnos. Habría muchos entrenadores y directores deportivos que les encantaría tener el núcleo duro de la plantilla del Unicaja.

Un pívot que pueda jugar de «4» ¿acabaría con los problemas?

Siempre estamos en el mercado porque no puedes saber lo que va a pasar al día siguiente. Y más en estos tiempos. Un jugador interior podría arreglarnos un poco más el equipo, pero hay muchos equipos buscando y no hay jugadores que no mejoran el nivel de la plantilla. Ahora, con la NBA, las 30 franquicias de la G League, con los Two-way , eso limita a muchos americanos para que vengan a Europa. Si además tenemos la limitación de solo poder fichar comunitarios o cotonús, pues el mercado es muy reducido. Estaremos atentos al mercado y si vemos una oportunidad que pueda mejorar al equipo, se hablará con el entrenador y se hablará con el club para saber los parámetros económicos en los que nos podemos mover y lo haremos.

Para Rubén Guerrero y para el Unicaja, ¿una cesión sería lo mejor en este momento?

Eso son solo rumores. El club no ha hecho nada. No hay ningún pacto para su cesión al Betis. Siempre buscaremos lo mejor para el club y para el jugador. Si consideramos que para su progresión lo mejor es que se vaya a otro sitio en el que disponga de minutos, lo valoraremos. Te voy a dar mi opinión personal: Me parece un jugador con mucho margen de mejora. Entrena cada día con muchísima actitud y compromiso. Estoy convencido de que su mejora va a llegar muy pronto. Es un jugador que no se rinde, que esto le encanta y que da todo cada día. Al final, el que se esfuerza logra su recompensa. Es verdad que ha habido algún equipo que se ha interesado por Rubén Guerrero, no te lo niego, pero no se ha avanzado en eso. Nosotros siempre que hagamos algo de eso tendrá que ser con un recambio visto. Y eso, por ahora, no está.

Piensa, como la mayoría, que hay un enorme margen de mejora en este equipo...

Hay margen de mejora en resultados y juego. Eso es un proceso. Hemos sido muy competitivos en la mayoría de los partidos.

¿Qué le preocupa más, que Nzosa no acabe de arrancar o algunas actitudes fuera de tono de Norris Cole?

Nzosa no tengo dudas de que irá para arriba porque lo que hay a su alrededor le afecta por su juventud, pero está en progresión y va a ayudar al equipo, aunque no podemos olvidar que tiene 18 años. Se trata de trabajar con él apoyándolo en todo. Respecto a Norris Cole, hay algunas actitudes de él que no me gustan, Katsikaris lo hablará con él. Mientras yo sea director deportivo, el equipo va a estar por encima de cualquier jugador y de cualquier actitud. No estamos contentos con su proceder. Espero que Cole lo entienda y cambie. Me gustan los jugadores con carácter y ganadores, pero que saben utilizar bien esas actitudes. No que puedan perjudicar al equipo, como él ha hecho en más de una ocasión. Si las repite vamos a tener problemas. Pero como es un jugador veterano y sabe que el club va a actuar, no lo hará.

¿Contento con el trabajo de Fotis Katsikaris?

Sí. Es un entrenador con mucha experiencia, que está intentado buscar soluciones y mejorar al equipo. Llegó el año pasado a mitad de temporada, conoce bien a la plantilla y está trabajando intensamente para mejorar las prestaciones individuales y colectivas del equipo.

López Nieto ha cambiado la cara del club en lo extradeportivo. Su llegada a la presidencia generó críticas por no ser un hombre de baloncesto. ¿Qué tal con él en el día a día?

Muy bien. Tengo la ventaja que ya lo conocía porque estuve un año con él en Deportes de la Diputación. Es un «enfermo» del trabajo, que le está poniendo intensidad y pasión. Viene del mundo del deporte y ha gestionado deporte. Ha hecho ya muchas cosas y otras están en camino. No para de maquinar cosas para mejorar el club. Tiene mucha ambición de que el club vuelva a «molestar» a los grandes

En el último partido hubo 4.000 espectadores en el Carpena, recuperar a la afición ¿es uno de los objetivos del club a corto plazo?

Sí, pero no es un problema solo de Málaga. La pandemia ha cambiado los hábitos de la gente. Hay que enganchar a la gente joven. Hay que hacer actividades para recuperar a la gente. Lógicamente los buenos resultados ayudarían a eso.

¿Qué objetivos tiene el Unicaja para esta temporada?

Tenemos que estar en la Copa, en el play off de la Liga Endesa y en la Final Four de la BCL, que no será fácil. Es la ilusión que tenemos.

El equipo se jugará en Sevilla, su casa hasta hace solo 5 meses, muchas de sus opciones de ir a la Copa. ¿Qué se va a encontrar el Unicaja en Sevilla?

Se va a encontrar un equipo cambiado, con un nuevo entrenador que nos conoce muy bien. Espero un partido muy complicado en el que habrá que ir al cien por cien de concentración y de respeto al rival. Ellos son un equipo necesitado y en su pista serán muy complicados de superar. Seguro que van a salir muy motivados.

Le hago la pregunta del millón y quiero que me la conteste con la cabeza, no con el corazón. ¿Jugará el Unicaja la Copa de Granada?

Vamos a ganarle al Betis, luego vamos a ir a Madrid a ver lo que pasa y después vamos a ganar al Joventut. Cuando pasen estas tres jornadas, hacemos números. Está super igualado y se va a decidir por average. Creo que hay que ir partido a partido y tener la confianza de llegar al final metidos. Nos gustaría ir, pero esto es deporte profesional.