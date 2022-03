Francis Alonso dejó unas palabras antes de que el Unicaja pusiera rumbo a Santiago en la mañana de este viernes. El equipo malagueño juega un encuentro fundamental frente al Obradoiro y para la escolta verde "el que tenga más ganas y carácter ganará el partido". También quiso dejar un mensaje a la afición en estos momentos complicados: "Entendemos el enfado. Vamos a dar todo lo posible para sacar estas victorias".

Situación difícil

"En esta situación los dos equipos están en un tiempo en el que tienen que mostrar carácter. Va a ser una guerra. Sabemos las circunstancias en las que estamos, vamos a dejarnos la piel en esa pista. Va a ser un partido muy duro, tenemos que estar preparados para eso".

Lesiones

"Las lesiones no nos están ayudando pero en este tramo no tenemos que poner ninguna excusa. No nos vale. Tenemos que dar todos el máximo y estar concentrados los 40 minutos del partido. Sabemos que pueden intentar sacar ventaja de eso, es nuestro trabajo impedirlo".

Claves del partido

"Tienen mucho talento en el perímetro, tanto fuera como dentro. Va a ser un esfuerzo colectivo ayudarnos unos a otros, con rotaciones más cortas. Va a ser un partido de demostrar carácter. El que tenga más ganas y carácter ganará el partido. Tenemos que ir con esa mentalidad".

Mensaje a la afición

"Es una situación complicada. Lo individual va aparte. Lo importante es sacar estas victorias y darle al club y a la afición lo que se merece. Mandar un mensaje a la afición, sabemos que estamos en una situación complicada. Agradecer el apoyo que estamos recibiendo, sabemos que es un esfuerzo grande. No es una situación agradable. Entendemos el enfado. Vamos a dar todo lo posible para sacar estas victorias".