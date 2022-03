El Unicaja Baloncesto ha llegado a un acuerdo con Norris Cole para resolver su relación contractual, por lo que el jugador ya no pertenece a la disciplina de la entidad verde.

El pasado mes de enero, todavía con Fotis Katsikaris al frente del banquillo verde, Norris Cole no viajó a Bilbao con el Unicaja para jugar un partido de Liga y desapareció desde entonces del día a día del club.

El base norteamericano siguió entrenando en Málaga apartado de la primera plantilla y se le comunicó a su entorno que le buscara otro equipo porque la decisión del Unicaja era que no volviera a vestir la camiseta verde cajista. Además de por no encajar en los parámetros deportivos del grupo, varias cuestiones extradeportivas provocaron que el club decidiera apartarle del equipo, motivo por el cual solo unos días después llegó a Málaga Matt Mooney para ser su recambio en el róster verde.

Prueba de la relación difícil que han mantenido Cole y el Unicaja es que el director deportivo, Juanma Rodríguez, en una entrevista en La Opinión de Málaga, ya le mandó un mensaje en noviembre que se convirtió después en premonición: "Algunas actitudes de Cole no me gustan, si las repite vamos a tener problemas. No estamos contentos. Espero que lo entienda y cambie"...

Cole llegó el pasado verano a Málaga una vez que Marco Spissu no pasó el reconocimiento médico y el Unicaja paralizó su fichaje. Exjugador del Asvel Villeurbanne, Cole no se ha adaptó en ningún momento al equipo verde y su calidad se vio a cuentagotas.

El club y el agente del jugador llevaban casi dos meses buscando una salida para el norteamericano, que deja el Unicaja después de jugar 22 partidos en los que firmó 11.5 puntos de media, 4,2 asistencias y 9,1 de valoración, con 24.50 minutos por choque.

En la nota de prensa en la que el Unicaja Baloncesto ha confirmado la salida del jugador se apunta: "El club quiere agradecer a Norris Cole su trabajo y esfuerzo en el tiempo que ha formado parte de nuestro equipo y desearle mucha suerte y éxitos en su carrera profesional y en su vida personal de ahora en adelante".

En una situación similar queda ahora Fotis Katsikaris, que dejó de ser entrenador del Unicaja el pasado mes de febrero, pero con el que todavía no se ha llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato, en este caso con fecha de caducidad en el verano de 2023, lo que mantiene al entrenador griego en el club, pero fuera de la dinámica del primer equipo.