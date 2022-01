Norris Cole no viajó a Bilbao con el Unicaja y su salida del club de Los Guindos parece cuestión de horas. El base norteamericano ha agotado la paciencia de Fotis Katsikaris, que no cuenta con él y ya lo dejó al margen del equipo para el partido de este domingo en la pista del Surne Bilbao Basket.

Cole llegó el pasado verano a Málaga una vez que Marco Spissu no pasó el reconocimiento médico y el Unicaja paralizó su fichaje. Exjugador del Asvel Villeurbanne, Cole no se ha adaptado al equipo verde y su calidad se ha visto a cuentagotas.

El jugador ha tenido más de una actitud reprochable hasta el punto que el propio Juanma Rodríguez, en una entrevista en La Opinión de Málaga, le mandó un mensaje que se ha convertido en una premonición: "Algunas actitudes de Cole no me gustan, si las repite vamos a tener problemas. No estamos contentos. Espero que lo entienda y cambie"...

El Unicaja ha fichado este mismo fin de semana a Matt Mooney, jugador que todavía no ha sido anunciado oficialmente por el club, pero que tiene previsto llegar a Málaga este lunes para pasar el reconocimiento médico e incorporarse a la disciplina cajista. Es un base-escolta que ocupará la plaza en el róster de Cole.

El club y el agente del jugador trabajan ya en buscar una salida para el norteamericano, que deja el Unicaja después de jugar 22 partidos en los que ha firmado 11.5 puntos de media, 4,2 asistencias y 9,1 de valoración, con 24.50 minutos por choque.