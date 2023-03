Doble cita europea clave del Unicaja contra el Galatasaray

El Unicaja, tras ganar este sábado al Basquet Girona en lo que fue una gran fiesta de los campeones de la Copa del Rey en el Palacio Martín Carpena, encara ahora una semana muy especial, en la que deberá jugar tres partidos en seis días. Dos europeos de la segunda fase de la Basketball Champions League, ambos contra el Galatasaray, y uno de la Liga Endesa, frente al siempre peligroso UCAM de Murcia.

Especialmente importantes serán los dos que jugará contra el equipo turco, en el que estarán en juego buena parte de las opciones cajistas de acabar campeón del grupo K del Round of 16 continental, objetivo que tiene el equipo verde entre ceja y ceja para afrontar como cabeza de serie el futuro sorteo del play off de cuartos de final.

El Unicaja recibe este martes al Galatasaray en el Carpena, a partir de las 20.30 horas. Es un partido correspondiente a la tercera jornada de la liguilla, que se aplazó en su día por motivo del terrible terremoto que asoló a Turquía y Siria solo dos días antes de la fecha prevista en un principio para este partido.

Menos de 48 horas después, ambos equipos se volverán a ver las caras, esta vez en partido correspondiente a la cuarta jornada del grupo, en pista otomana. Un choque que arrancará el jueves a partir de las 18 horas.

Así está la clasificación en la BCL

La situación en la tabla es la siguiente. El Unicaja suma 2 victorias en dos jornadas, mientras que el Galatasaray tiene un balance de 1-1 en la clasificación. AEK y Limoges ya han jugado ambos tres jornadas, con los griegos con balance positivo de 2-1 y los franceses, colistas y virtualmente eliminados ya de la lucha por estar en el play off de cuartos de final, con 0-3.

Así las cosas, si el Unicaja es capaz de sumar estas dos victorias seguidas en menos de 48 horas contra el Galatasaray, se colocaría en una posición privilegiada, con 4-0 en la tabla, para afrontar los dos últimos partidos de la liguilla -en Málaga, contra el Limoges, y visitando la última jornada al AEK, en su cancha de Atenas- con el liderato del grupo casi garantizado.

La BCL era desde el primer momento de esta temporada el gran objetivo del Unicaja para volver a codearse con los mejores. El inesperado título de la Copa del Rey logrado de manera brillante en Badalona, no ha cambiado ese reto que tiene el club de Los Guindos y la plantilla verde de luchar por estar en la Final Four continental de la máxima competición organizada por la FIBA. El Carpena albergará esta cita a 4 por el título continental el próximo mes de mayo, si es que el Unicaja está entre los 4 mejores luchando por el título. Un «caramelo» demasiado apetitoso como para no dejarse hasta la última gota de sudor en el intento. Y esta semana toca sudar... por partida doble.