El Unicaja hizo los deberes la primavera pasada: renovó a toda su plantilla y puso los cimientos para lo que debería ser una pretemporada 23/24 tranquila en Los Guindos, con la ampliación de contrato de Alberto Díaz como único deber por hacer. La inesperada marcha de Darío Brizuela, previo pago de su cláusula de rescisión, provocó el fichaje de Kameron Taylor. Después, la lesión de Yankuba Sima obligó a buscar un termporero por seis semanas, llegando Ilimane Diop. Ahora, la lesión de Kravish, que no ha podiodo empezar la pretemporada, tiene en jaque a los rectores cajistas, que estudian el mercado en busca de otro temporero.

El propio presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, habló de todo esto este martes, durante la presentación del Trofeo Costa del Sol. Respecto a la situación contractual del canterano Alberto Díaz, se mostró convencido en que pronto habrá buenas noticias y se felicitó por su buena actuación en el Mundial, contra Brasil: «Fue el mejor partido de Alberto en lo que llevamos de Mundial, estuvo muy bien en la faceta anotadora con un 3/3 en triples. A mi no me sorprende en absoluto porque sé de lo que es capaz. Habrá días que esté más acertado que otros, pero su compromiso es firme. No me preocupa en absoluto el tema de la renovación de Alberto, los tiempos están marcados y no creo que haya ningún problema. Alberto ha dicho por activa y por pasiva que quiere quedarse aquí. No le vamos a poner pegas, pero no creo que varíe su opinión. La situación esta avanzada, pero hasta que no se firma, no está hecho".

Pendientes del Mundial

López Nieto reconoció que está preocupado porque los tres jugadores del Unicaja presentes en el Mundial regreses en buenas condiciones: "Tengo una cruz puesta en el despacho por los 3 jugadores (Ejim, Perry y Alberto). Los clubes nos vemos muy perjudicados por el tema de las selecciones, a pesar de que sea muy bonito. Los riesgos lo asumen el club y los méritos se lo llevan los jugadores y la propia selección".

Respecto a la lesión de David Kravish, una fascitis plantar sin fecha de alta todavía prevista, el "presi" se mostró preocupado: «Kravish se fue de la temporada con esa dolencia, parecía que lo había superado, pero se ve que no. La fascitis es una lesión complicada, yo mismo la he tenido. Estamos trabajando de forma acelerada pero tampoco vamos a adelantar los plazos. Más vale empezar así a que luego empeore. Además, tenemos un inicio de liga complicado con casi todos equipos de play-off pero esto es lo que nos ha tocado".

¿Otro fichaje a la vista?

López Nieto confirma el deseo de fichar un jugador más para la pintura, pero las dificultades para poder encontrarlo: "Ir al mercado es muy difícil. No os engaño. Nosotros estamos buscando otro posible cinco para ayudar en este tramo. Y no lo hay. No lo hay. No hay una persona adecuada. No puede ser americano, ya los tenemos ocupados con Carter y Taylor. Hay que tener un cotonou o cupo que pueda venir en una situación muy concreta".

En el plano positivo, el máximo dirigente verde está contento con la incorporación de Kameron Taylor: "Mi impresión no es la que vale, es la de los técnicos. Como aficionado me parece buena, es un buen recambio, un todoterreno. Un 7-8 en todo, que va a estar todos los días ahí".

También hay buenas perspectivas con Mario Saint-Supéry. «Queríamos que Mario se quedara, es algo que Juanma e Ibon tenían muy claro. Además, nos hacía falta para el cupo de la BCL. Mario es un jugador que tendrá minutos seguro en todas las competiciones ya que la temporada es larga y es complicado que no haya problemas con nuestros exteriores en algún momento. Mario es un jugador más de 14 que son en el ‘roster’. Cuando se recupere Augusto volverá a tener Ibon la plantilla íntegra, algo que no ocurría desde hace ya tiempo. Habrá que rotar no solo en la posición de Mario sino también en el puesto de interior".

Flores para la cantera y el Unicaja Mijas

Por último, el presidente habló de la cantera y del equipo femenino: «Nos gusta que nuestros canteranos triunfen, pero nos preocupamos en que se desarrollen. Nuestra cantera tanto masculina como femenina están dando resultados positivos. Es cierto que el salto en masculino es muy largo. Amortizaría tener un LEB Plata para que no se marchasen jugadores de la cantera, como es el caso de Rubén Vicente a Fuenlabrada. Vamos a seguir trabajando con la Federación y sabemos que es muy importante. Respecto al Unicaja Mijas, afrontamos la temporada del equipo femenino con mucha ilusión, mucho cariño por parte de las chicas, está reforzada por 3 fichajes. Lo importante es la camada que viene en el femenino porque ascendieron un año antes de lo previsto. Es un grupo muy compacto y esperemos que los fichajes ayuden al equipo y estamos preparados para todo», finalizó.