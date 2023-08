El Unicaja 2023/2024 dio este jueves un nuevo paso adelante. El fichaje de Kameron Taylor procedente del Básquet Girona ha sido este mercado estival el gran movimiento del club verde y morado para reforzar la plantilla. El jugador fue presentado este jueves en la sala de prensa del Palacio Martín Carpena, acompañado del director deportivo cajista, Juanma Rodríguez. Taylor se mostró muy contento con su fichaje por el vigente campeón de la Copa del Rey, que estaba necesitado de un jugador diferencial en el perímetro, tras la salida de Brizuela al Barça. El estadounidense afirmó estar muy motivado de cara a la próxima campaña.

Juanma apuntó que es un jugador que puede encajar a la perfección en los esquemas del Unicaja y en esta plantilla tan homogénea: "Taylor no es un 10 en nada, pero es muy sólido en todos los aspectos del juego", dijo Rodríguez.

"Estoy muy contento de estar aquí, muy ilusionado", fueron las primeras palabras de Taylor en la sala de prensa del Carpena. Al ser cuestionado sobre en qué posición le gusta jugar, si de alero o escolta, Taylor fue claro: "Donde el entrenador lo necesite, ahí jugaré. No soy excelente en algo particular, pero creo que hago muchas cosas bien. Aportaré mi energía al equipo en los partidos y en los entrenamientos", aseveró

Respecto a sus nuevos compañeros, enumeró a aquellos a los que ya conocía pero de haber jugado en contra. No tiene "un favorito" sino que tiene "ganas de compartir pista con todo el equipo".

De la cultura y la integración en un lugar nuevo como Málaga aseguró que "a cada país que voy me gusta empaparme de la cultura. Valoro mucho ser una buena persona, me gusta tener impacto en todos los aspectos de cada sitio al que voy”. No cree que vaya a tener problemas con el proceso de adaptación y piensa que será rápido y que contará con el apoyo de todos sus compañeros.

Antes de comenzar la la rueda de prensa, Juanma Rodríguez quiso recoradar a Ignacio Beltrán, jesuita del SEK que ha fallecido recientemente, recordando su contribución al deporte malagueño en los años 80, siendo aquel club el germen de lo que hoy es el CB El Palo, otro de los grandes clubes de baloncesto de la ciudad de Málaga.