Como si la vida no hubiese cambiado. Como si Ibon Navarro hubiese recuperado en plenitud física a los 14 jugadores de la plantilla. Como si este equipo hubiese estado completo desde el primer día de pretemporada. Hay cosas que merece la pena que sigan intactas y una de ellas es este Unicaja que ha vuelto a exhibir un impresionante gen competitivo para arrancar la Liga Endesa con una gran victoria ante el Lenovo Tenerife (98-75), uno de los rivales directos.

Es simplemente espectacular en lo que se ha convertido este Unicaja. Queda mucho en esta carrera de fondo, hemos vivido solo el primero paso de los 34 que quedan por delante, pero es innegable que este equipo levanta del asiento al más apático y enamora al más desconfiado.

Ahora bien, párrafo especial merece Will Thomas. Realmente, crónica, página o sección del periódico. Lo que él quiera. No queda nada nuevo que decirle al de Baltimore. Jugó como '5' junto a Osetkowski, mareó a Tim Abromaitis como '4', las metió de todos los colores... Se llevó la primera ovación de la temporada y todo apunta a que, como las victorias, van a ser muchas las que estén por llegar. Pero nada cambió. Kendrick Perry, Melvin Ejim... la vida sigue tal y como la dejamos en junio.

Sin embargo, la gran noticia para el Unicaja fue el regreso de Yankuba Sima. El pívot volvió a la cancha después de una inoportuna lesión en el gemelo que le ha tenido fuera toda la pretemporada. Era fundamental tenerle para afrontar con otro punto de energía el inicio de la campaña. ¡Y cómo se notó! ¡Cómo se notó! Se merecerá descansar y bien que se lo agradeció Ibon Navarro en su vuelta al banquillo al final. Es otro mundo tener a alguien como él en la zona.

Tanto como estar otra vez en el 'factor Carpena'. 9.022 personas acudieron al debut de los suyos, apretaron cuando más lo necesitó el partido, cuando se lo pidió Ibon Navarro y pudieron cerrar, ya en septiembre, la primera gran noche del curso. Seguramente, la misma sensación con la que va a vivir Kameron Taylor hasta que regrese al Palacio el próximo sábado para jugar contra el Valencia Basket. Un cuento de hadas...

Ritmo frenético

Poco tuvo de pretemporada el comienzo del partido y mucho de concurso de triples. 11-8 en el minuto 3.50 para dejar claro que el partido iba a ser un correcalles. A partir de ese mayúsculo acierto, el Unicaja encontró nuevas variantes ofensivas, pero no una muralla para frenar a Ristic, que adelantó a los suyos (15-16). Siete puntos consecutivos del serbio definieron el camino a seguir por parte de los canarios ante un Unicaja con el aro más cerrado (24-26).

Era imposible aguantar este ritmo infernal en la anotación, pero a nadie le tembló la mano para llevarse el partido a guarismos altos. Apretó el Tenerife en un intento por coger una distancia considerable. Jaime Fernández tomó los mandos, pero el Carpena, encendido por su desacuerdo en la toma de decisiones arbitrales, llevó en volandas a los suyos hacia el 43-38 -la mayor ventaja hasta el momento-. Al final, 45-40 para llegar al descanso.

Golpe definitivo del Unicaja

A este partido le faltaba un punto de Carpena, un paso más para ir dejando en la orilla a los de Vidorreta. Lo pidió el técnico cajista apretando al público. De hecho, tuvo un primer impacto más que esperanzador con el 53-44. Sin embargo, este Lenovo no deja respirar nunca. ¿Llegaría el golpe definitivo? No fue por no intentarlo porque llegó el minuto 27 con 63-54. Ese paso que tanto reclamó Ibon Navarro y que se demostró con el 71-60.

A partir de ahí, 73-62, 75-64... y 80-64. El hombre clave fue Kameron Taylor. Después de anotar sus primeros puntos en el Carpena en partido oficial, se despojó de todos los nervios, de la presión y comenzó a demostrar las miles de razones por las que está aquí. Él le dio el golpe definitivo, pero el último cuarto del Alberto, Carter, Will Thomas y Osetkowski, además del '6', fue escandaloso. Tanto o más como acabó siendo el resultado final: 98-75.

Esto solo ha hecho empezar, pero qué bárbaro... Esta ha sido una muy buena primera piedra. Está de vuelta Sima, está todo el equipo en un punto más que mágico y ya esperan la próxima semana Casademont Zaragoza y Valencia Basket. Por lo pronto, disfrutar de la primera de muchas.