El Unicaja gana 81-64 al Peristeri y es más líder de la BCL

A este Unicaja no hay quién lo pare. Los chicos de Ibon Navarro ganaron este martes en el Palacio Martín Carpena al Peristeri griego de Vassilis Spanoulis y son ya siete victorias seguidas entre Liga Endesa y Basketball Champions League. No es fácil a este nivel ganar tantos partidos de forma consecutiva. Tiene mérito y hay que valorarlo, sobre todo por venir este club de una etapa muy oscura anterior en la que clasificarse para la Copa o para el play off por el título era casi una gesta de tintes épicos.

Líder intratable En una liguilla europea exprés de solo seis jornadas, este pleno de 3 de 3 que exhibe el Unicaja afianza a los verdes en la cima de la clasificación. El equipo ha sido mucho mejor esta primera vuelta continental que el Falco Szombathely, que el Le Mans y que el propio Peristeri. La lucha por acabar segundo y tercero va a ser durísima entre los otros tres, pero el primer puesto del grupo tiene pinta de que ya tiene dueño. Y ¡ojo! que en esta BCL ser campeón de la primera liguilla no es ninguna tontería. El líder de grupo tiene el premio del pase directo a la segunda fase, sin necesidad de jugar esa farragosa eliminatoria-puente del play in de enero. Demasiada recompensa como para no darlo todo en el intento. La verdad es que el Unicaja tiene focalizada esta Champions desde que arrancó la pretemporada en agosto. Es cierto que cada año la competición de la FIBA es mucho más exigente, pero no hay que ser muy listo tampoco para entender que el camino menos empinado para ganar otro título en esta campaña 23/24 es el europeo. Esta plantilla se lo pasó pipa el curso pasado, con un grupo con mucha química, que disfrutó jugando y ganando muchos partidos y que incluso levantó el título copero en Badalona. Pero Perry, Carter, Kalinoski, Osetkowski, Barreiro, Alberto y compañía tienen una espina muy clavada: ese fin de semana negro de la Final Four de Málaga. Nadie lo verbaliza abiertamente, pero los jugadores no se han olvidado de lo que pasó en el Carpena aquel fatídico día de la semifinal contra el Telekom Bonn y van a dejárselo todo sobre el parqué estos próximos meses para buscar revancha en esta edición de la BCL 23/24. Superioridad verde desde el principio El cierre de la primera vuelta de la liguilla dejó en el Carpena un partido cómodo para un Unicaja muy superior, que puso tierra de por medio en el primer cuarto y que después apretó el acelerador y echó el freno cuándo y cómo quiso. Al final ganó por 17, pero dio la sensación de que si hubiera tenido que ganar al Peristeri por 20, por 25 o por 30, no habría tenido ningún problema. El inicio del partido fue muy frío. Dentro de la cancha y también en la grada. Los dos equipos estuvieron muy fallones, aunque el Unicaja fue siempre por delante en el marcador. Ejim fue el primer líder anotador del equipo. Spanoulis paró el partido, ya metidos en el último minuto del primer cuarto, con 7 arriba para los verdes, 20-13. Sin excesivas florituras, el Unicaja alcanzó el minuto 10 con una renta cómoda, 26-15. No cambió el guion en los siguientes minutos. El Unicaja siguió demostrando su superioridad y aumentando su renta en el marcador. Rozó los 20 de ventaja (37-19), aunque el Peristeri aguantó el chaparrón y dejó la desventaja en el descanso en 11 puntos, 44-33. Poca diferencia para lo visto en 20 minutos en los que el Unicaja fue mucho mejor que su rival. Segunda parte El tercer cuarto se convirtió en un intercambio de canastas que mantuvo vivo el partido. Dos triples seguidos de Ejim y Taylor desataron la locura en la grada. El 59-43 a 2.03 del final del tercer parcial pareció la sentencia definitiva. El último cuarto tuvo poca historia. Con todo decidido, el Unicaja y el Peristeri fueron dejando pasar los minutos en busca de un bocinazo final que mandó a verdes y amarillos a la ducha con un 81-64 final en el marcador. Girona, próximo destino Tras el 3-0 en Europa, toca pensar ya en la Liga. Este sábado le espera al Unicaja un examen de máxima exigencia en Girona. Los catalanes han empezado la temporada jugando muy bien y ganando muchos partidos. Están igualados al Unicaja en la tabla y su ilusión es aguantar ahí arriba para jugar la Copa del Rey. Va a ser un rival muy duro, pero tras siete victorias seguidas... ¿quién dijo miedo?