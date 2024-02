Murcia apostará fuerte para acoger la Final Four de la BCL

La FIBA cita este jueves al Consejo de Clubes para tratar algunos de los grandes temas a debatir sobre el futuro más inmediato de la Basketball Champions League 2023/2024. En esa reunión, con la presencia del Unicaja, aparecerán temas como el regreso del baloncesto a Israel o la relación con la Euroliga, pero el gran foco estará puesto en uno concreto: la sede de la Final Four.

Pues Murcia, siempre y cuando el UCAM sea uno de los cuatro equipos clasificados para luchar por el título del 3 al 5 de mayo, va a presentar su candidatura para acoger el gran evento tras la experiencia de la Supercopa Endesa. Así lo ha confirmado Fran Sánchez, máximo responsable en materia deportiva de la Región, en SER Deportivos Murcia: "Somos aspirantes a ser sede de la Final Four siempre que el UCAM Murcia CB esté ahí. Nos lanzaremos. He preguntado a Tenerife y Málaga si quieren albergarla y han dicho que no".

Gran rendimiento deportivo

Lo cierto es que el equipo dirigido por Sito Alonso está bien posicionado a nivel deportivo en estos momentos. Con un 3-0 en el Round of 16 de la BCL -al igual que los cajistas- y la reciente incorporación de Jonah Radebaugh, los universitarios ya tienen la clasificación encarrilada a los cuartos de final. A partir de ahí, les quedará un último paso, pero son grandes candidatos a luchar por esa Final Four.

¿Tercera ciudad española?

Ahora bien, en su contra juegan los antecedentes. Bilbao y Málaga han sido las dos últimas sedes de la gran cita a 4 de la BCL. El Lenovo Tenerife en Miribilla y el Turk Telekom Bonn en el Martín Carpena fueron los campeones más recientes. Hasta ahora, el gran objetivo de la FIBA era continuar con la expansión por el resto de Europa, por lo que repetir en una tercera ciudad española no parecería una prioridad.

El Carpena fue la última sede de la Final Four continental. / BCL

En el horizonte aparecen países como Alemania y Polonia con mayor posibilidades para tener una ciudad como la gran elegida. Y el objetivo de Sánchez va a ser aunar fuerzas entre las españolas: "No sabemos si otros países podrán o no, yo espero que tengamos la ayuda y colaboración tanto de Tenerife como Málaga. Imagino que a ellos les interesará, no solo por los kilómetros, sino para que se haga en nuestro país".

Sin embargo, Murcia se va a proponer para acoger la Final Four del 3 al 5 de mayo si el UCAM es uno de los cuatro clasificados. Mientras tanto, habrá que esperar a la reunión de este jueves. La primera cuestión es evidente: ¿sede fija o pabellón de un finalista? A partir de ahí, aparecerán las ciudades candidatas y el UCAM quiere pelear por el título como local.