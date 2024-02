La BCL apuesta por una pronta fusión con la Eurocup y se da una prórroga para elegir sede de la Final Four 2024

La Basketball Champions League reunió durante la mañana de este jueves, en Mies (Suiza), a su Consejo de Clubes para tomar decisiones importantes sobre los próximos movimientos de la competición, ya sean a corto, a medio o a largo plazo. En cuanto a lo más reciente, habrá que esperar para saber qué ciudad acogerá la Final Four continental, pero la gran noticia está relacionada con un futuro esperanzador para el baloncesto europeo: la BCL va a apostar por una pronta fusión con la Eurocup.

Esta ha sido la gran novedad de la reunión con los 11 clubes citados, entre los que se encuentra el Unicaja, representado por su presidente Antonio Jesús López Nieto. El bureau de la BCL ha comunicado a todos ellos la existencia de "conversaciones muy avanzadas" con la Euroliga para que la segunda competición y el torneo de la FIBA se fusionen pronto. ¿Cuándo? No hay fecha concreta, pero se habla de plazos muy próximos. Esa es la hoja de ruta y en ella se trabajará estos próximos meses.

Patrick Comninos, CEO de la Basketball Champions League. / Mariano Pozo/BCL

Revolución del baloncesto europeo

Patrick Comninos, CEO de la BCL, ya lo advirtió en la Final Four de Málaga y es un tema en el que se ha trabajado desde hace varios años. Además, ahora esas conversaciones caminan a la par que la entrada de un equipo de Dubai al universo Euroliga, pero lo cierto es que se trataría de un movimiento reclamado por todas las partes en el intento de culminar al fin la ansiada reunificación del baloncesto europeo.

La idea embrionaria sería hacer dos competiciones -Euroliga y la fusión de Eurocup y BCL- con un sistema de competición que posibilite ascensos y descensos. Así, el segundo torneo tendría un gran impacto deportivo con la posibilidad real, no solo para el campeón -si no renuncia, como el Gran Canaria-, de poder jugar con los 'cocos' de Europa. Ahora bien, son planteamientos iniciales que después habrá que asentar, aunque las sensaciones son realmente positivas y eso es lo que se ha manifestado este jueves a los clubes.

La Final Four espera sede

Eso ha sido en cuanto al futuro. Sobre el presente hay pocas novedades. La BCL no ha determinado aún qué ciudad organizará la Final Four del 3 al 5 de mayo, tampoco si será una sede que actuará como anfitriona o si será neutral. La única certeza es que no habrá ningún movimiento en cuanto a este tema hasta el próximo 22 de marzo, fecha en la que se celebrará el sorteo de los cuartos de final. Es decir, hasta que no se conozcan los ocho equipos clasificados para la ronda previa a la Final a 4 no se retomarán las negociaciones.

Málaga fue la última ciudad que acogió la Final Four de la BCL. / L. O.

Murcia ya expresó el deseo de estar en la puja, pero no solo tiene el inconveniente de aspirar a ser la tercera ciudad española consecutiva, sino que también celebra el WARM UP Festival 2024 en esas mismas fechas, lo que complica todo a nivel logístico con muy poca oferta de alojamiento hotelero incluso para los propios equipos que participen en la lucha por el título europeo. Es casi imposible encontrar alojamiento en Murcia para esas fechas y eso es un problema que puede restarle opciones a la capital murciana. La BCL ha informado también a sus clubes que Turquía era una opción que se manejaba en la FIBA desde principio de la temporada, pero el problema es que ninguna ciudad otomana podrá ser sede de la Final a 4 si hay un equipo israelí entre los 4 participantes y como el Hapoel Jerusalem es uno de los grandes aspirantes... O sea, que hay que esperar.

En definitiva, los movimientos de presente y de futuro continúan avanzando. Marzo podría ser clave para conocer la sede de la Final Four, a la par que las conversaciones para que la BCL y la Eurocup se fusionen avanzan a muy buen ritmo.

Mientras tanto, el martes de la próxima semana regresa la competición con un esprint final apasionante para decidir qué 8 equipos estarán en los bombos del sorteo del día 22 con la presencia del Unicaja muy encarrilada y con la elección de la Final Four en el radar.