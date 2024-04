Ibon Navarro: "Vamos a intentar ganar todos los partidos, pero no estamos obligados a ser primeros"

Ibon Navarro compareció este viernes ante la prensa de Málaga, por primera vez desde que el Unicaja es líder de la Liga Endesa. El técnico vitoriano pasó revista a la actualidad del equipo en la previa del partido de este fin de semana frente al Casademont Zaragoza, único equipo contando todas las competiciones al que los verdes no han ganado esta temporada 2023/2024.

Estas son las principales reflexiones del entrenador vasco ante el choque liguero frente a los maños de este sábado, a partir de las 21 horas, en el Palacio de los Deportes Martín Carpena:

Estado físico de Osetkowski

"Estamos preocupados porque no acaba de mejorar. Ya vemos que a Djedovic le está costando volver, que hay días que le cuesta comer, pero es que a Dylan le ha dado más fuerte. Hay que hacerle pruebas extras. A ver si puede entrenar. Tenemos que esperar. Estamos pendientes de él. Hay que ver cómo está en estos dos días previos al partido. Si está disponible, lleva 10 días sin jugar y valoraríamos, no es un partido para hacer experimentos el del Casademont".

Final Four

"Dos partidos en casa antes de lo de Belgrado. Uno ante un equipo que nos ganó en la primera vuelta y nos metió 100 puntos. Y el otro contra un equipo de Euroliga. Espero que sean alicientes para que el equipo esté concentrado y no se distraiga. Ojalá podamos llegar a la Final Four líderes de la Liga, pero no va a ser fácil. Son dos pruebas de dificultad para no mirar más allá".

Ibon Navarro, durante su comparecencia ante los medios. / Raisa Pozo

Próximo rival

"El Zaragoza es un equipo peligroso. Que le va bien ir de tapado. Se desenvuelve bien en los partidos en los que no tiene nada que perder. Es un equipo que a veces concede tiros de 3 puntos a costa de evitar canastas fáciles. Nunca pierden la línea, mantienen siempre sus opciones y su filosofía porque esperan su momento y su momento siempre llega. Te obliga a trabajar los 40 minutos porque si no aparecen y les llega su oportunidad".

Liderato de la Liga Endesa

"A la gente le puede hacer ilusión, pero cualquier cruce en cuartos de final no sabes si es mejor o no siendo primero. Lo único bueno es que te da el factor cancha y para nosotros no es nada definitivo jugar en casa. Nuestro calendario, con la Final Four por el medio, a ver cómo volvemos a nivel mental de Serbia es muy complicado que ganemos los 5 partidos que quedan. Le doy una importancia relativa a acabar primeros. Le doy más importancia a llegar bien al play off más que ser primeros, segundos o terceros. Vamos a intentar ganar todos los partidos, pero el equipo no está obligado a ser primero, que además no te asegura nada".

Mentalidad del equipo

"Un equipo que gana muchos partidos no es un equipo ganador, es un equipo que gana. Un equipo ganador es el que gana cuando tiene que ganar y no pierde cuando no puede perder. A eso es a lo que queremos que llegar. Y esa es la diferencia entre el Real Madrid y el Barça respecto al resto de los equipos mortales. A eso es a lo que aspiramos nosotros. Ojalá que en nuestro proceso de maduración, de crecer como equipo y como club, podamos aspirar a eso".

El Unicaja es el líder actual de la Liga Endesa. / Gregorio Marrero

Doble victoria en Manresa y Patras

"Me parece de mucho mérito ganar en Manresa después de ir -20 y también en Patras, en ambos casos sin Dylan Osetkowski. Es un jugador que nos desatasca muchas veces. El siempre nos da un punto de imprevisibilidad. Ganar estos últimos partidos sin él me da mucha tranquilidad de que el equipo se vea tan capaz. Sin Dylan somos igual de sólidos, pero somos mejores con él".

Otras eliminatorias de la BCL

"Lo de Peristeri me lo esperaba, lo del Tenerife, no tanto. Pero el viaje hasta allá es complicado y lo puedo entender. Lo normal es que Tenerife gane el tercer partido, pero el otro cruce lo veo más equilibrado. Creo que el Peristeri es un equipo muy trabajado, muy duro y el que más ha mejorado desde el principio de la temporada hasta ahora, a pesar de tener una rotación corta".