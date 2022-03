Las pizzas son sin duda uno de los platos más demandados y queridos, no solo en Mercadona, sino en todos los supermercados. Perfectas para acompañar una noche entre amigos o para darte algún capricho, lo cierto es que las pizzas no pueden faltar en ninguna casa. Dada la gran cantidad de oferta en este sentido que hay, los supermercados están constantemente sacando nuevas tipos con ingredientes diferentes. Mercadona no se queda atrás en este sentido y ha sacado estas pizzas al estilo napolitano.