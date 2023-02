Después del verano, la mayoría de personas hacemos una visita a la peluquería para sanear las puntas e incluso darnos un pequeño cambio de look. Sabiendo esto, Mercadona acaba de lanzar un producto que se ha hecho viral porque evita que tengamos que ir físicamente a teñirnos el pelo (o por lo menos, que acudamos menos veces que antes).

El secreto del éxito de esta nueva adquisición de la cadena de supermercados es que, además de ahorrarnos un paso por el peluquero, también nos ayuda a gastar menos y, aun así, tener un pelo increíble.

Los nuevos tintes 0% amoniaco de Mercadona

Uno de los objetivos principales es recuperar la hidratación del cabello (seriamente vapuleada por el cloro de la piscina y la sal del mar). Para ello no solo es importante comer bien y utilizar productos específicos para combatir la deshidratación: también tenemos que asegurarnos de tener un tinte para el cabello que no estropee nuestro pelo.

Los cinco tintes ceniza Permanentes Colorcor 0% amoniaco de Deliplus son la solución para recuperar un color de pelo intenso sin dañarlo: gracias a una composición sin amoniaco, esta opción se ha convertido en una de las preferidas en redes sociales y entre las más recomendadas por las influencers más prestigiosas.