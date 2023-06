Con el buen tiempo asomando entre los intensos periodos de lluvias que se han registrado durante el mes de mayo, empiezan las dietas y los planes para adelgazar y 'lucir palmito' en la playa o en la piscina. Aunque cada vez estamos más concienciados de la necesidad de aceptar todos los cuerpos tal y como son en vez de intentar modificarlos con planes restrictivos para bajar de peso o para conseguir músculo, siguen siendo muchas las personas que se ponen las pilas unas semanas antes de que llegue el verano para quitarse esos kilos que creen que les sobran.

Aunque todo el mundo sabe de sobre que las dietas 'milagro' no sirven para nada más que para amargarnos la existencia, es inevitable que todas las temporadas se ponga de moda métodos y trucos para la mayor grasa en el menor tiempo posible.

Ante todo hay que tener en cuenta que la única forma eficaz de bajar de peso es aquella que pasa por una supervisión médica, física o nutricional y que se basa en una dieta equilibrada y saludable: de nada nos sirve matarnos de hambre durante algunos días si después vamos a volver a las mismas rutinas sedentarias y de alimentación que teníamos previamente.

Para adelgazar, es cierto que tenemos que llegar al famoso punto de 'déficit calórico', pero siempre asegurándonos de que incorporamos todos los macronutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo, como las proteínas, las grasas saludables o los hidratos de carbono.

La dieta de la piña para adelgazar que triunfa para el verano 2023

De los creadores de la dieta del plátano y otros métodos para adelgazar, este verano llega la dieta de la piña: un método para quemar grasa que se basa en consumir esta fruta a lo largo de varios días.

En resumen, el objetivo de esta dieta es sustituir el consumo de otros alimentos por la piña, especialmente cuando se trata de hidratos de carbono. Además de la piña, esta dieta se complementa con una alta ingesta de proteínas a partir de carnes blancas como el pollo, el pavo, pescados bajos en grasas o huevos.

El motivo por el que se elige la piña y no cualquier otra fruta es por sus propiedades diuréticas que ayudan a eliminar los líquidos del organismo, un beneficio que sumado al bajo aporte calórico permite deshacernos de 3 a 4 kilos en tan solo dos días de dieta.

Es importante advertir que no se debe seguir este plan de alimentación durante más de tres días y que es recomendable moderar el ejercicio físico y no hacer grandes esfuerzos, ya que hay un buen número de macronutrientes que no estamos consumiendo.

Otro punto en contra de esta dieta es el alto efecto rebote que presenta: en los 3 días que solo comemos piña y alguna proteína, lo que perdemos fundamentalmente es líquido de nuestro cuerpo. Para quemar grasa, necesitamos un plan de alimentación a largo plazo que combine ejercicios de fuerza y resistencia.