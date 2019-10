Los Duques de Sussex toman medidas legales para evitar que se repita con Meghan Markle lo que pasó con Lady Di

Desde que Meghan Markle puso un pie en la Familia Real británica los escándalos se han sucedido uno detrás de otro, no porque ella los protagonice, sino porque los tabloides ingleses tienden a sacar las cosas de contexto o inventar las noticias. Han sido muchas las acusaciones que ha recibido la Duquesa de Sussex, incluyendo aquellas que la tachan de arrogante y grosera. De hecho, el nivel de acoso y desprestigio por parte de algunos medios ha llegado a un nivel tan escandaloso que los Duques han emprendido acciones legales, como bien ha explicado el Príncipe Harry en un comunicado oficial.

El problema comenzó a principios de año, cuando el tabloide The Mail on Sunday publicó un extracto de una carta personal que Meghan había enviado a su padre Thomas Markle, con quien no tiene casi relación. El medio escogió los fragmentos que más le interesaron y publicó la carta, avivando las noticias sobre la mala relación privada entre padre e hija. Fue en ese momento cuando los Duques de Sussex empezaron con las acciones legales.

Ahora, el matrimonio ha visto oportuno contar al mundo lo que está sucediendo mediante un comunicado firmado por el Príncipe Harry: "Como pareja, creemos en los medios libres y objetivos, reportando honestamente. Los consideramos una piedra angular de la democracia y en el estado actual del mundo -en cualquier nivel- ahora más que nunca necesitamos medios responsables", comienza diciendo la declaración. "Desgraciadamente, mi esposa se ha vuelto una de las últimas víctimas de un tabloide británico que sostiene campañas en contra de individuos sin pensar en las consecuencias -una feroz campaña que ha escalado a lo largo del año pasado, durante su embarazo y mientras cría a nuestro hijo recién nacido-", continúa. La realidad es que, no solo se ha especulado contra Meghan en sus meses de embarazo, sino que todo comenzó semanas antes del enlace nupcial, cuando se empezó a rumorear que Meghan y Kate Middleton mantenían una mala relación, siendo la futura duquesa la responsable del problema.

"Hay un costo humano de esta incansable propaganda, específicamente cuando es sabido que es falsa y maliciosa, y aunque continuamente nos hemos mostrado indiferentes -como muchos de ustedes pueden entender- no puedo explicar lo doloroso que ha sido. Porque en esta era digital, las fabricaciones de la prensa son vistas como verdades alrededor del mundo. Las coberturas de hoy ya no son la basura de mañana", continúa diciendo. "Hasta ahora, nos ha sido imposible corregir las continuas desinformaciones, algo de lo que estos medios en específico están conscientes y por lo tanto, han explotado de forma diaria y a veces a cada hora. Es por esta razón que estamos emprendiendo acciones legales, un proceso que lleva muchos meses planeándose".

"La cobertura positiva de la última semana de estas mismas publicaciones exponen los dobles estándares de esta prensa en específico, que la ha vilificado de forma casi diaria por los últimos nueve meses", explica, basándose en como las últimas semanas, los mismo medios que han criticado duramente a Meghan en más de una ocasión la han alabado por sus acciones en su gira por África. "Han sido capaces de crear mentira tras mentira a sus expensas simplemente porque no ha estado visible durante su permiso de maternidad. Ella es la misma mujer que era hace un año en nuestra boda, así como es la misma mujer que han visto en esta gira a África. Para estos medios en específico, esto es un juego, uno que no hemos querido jugar desde el inicio. He sido un silencioso testigo de su sufrimiento en privado por mucho tiempo. El permanecer callados y no hacer nada iría en contra de todo en lo que creemos", añade.

Tras esta introducción en la que explica la situación en la que se encuentra Meghan, el Príncipe procede a comentar por qué han tomado acciones legales: "Esta acción legal en particular corresponde a un incidente en un largo y perturbador patrón de conducta de los tabloides británicos. El contenido de una carta privada fue publicado ilegalmente en una manera intencionalmente destructiva para manipularte a ti, lector, y para aumentar la divisiva agenda de este medio en cuestión. Además de la publicación ilegal de este documento privado a propósito, te han mentido estratégicamente omitiendo algunos párrafos, oraciones específicas e incluso algunas palabras para enmascarar las mentiras que han perpetuado por más de un año", explica. En la carta en cuestión Meghan hablaba de lo apenada que se sentía por la conducta que su padre estaba demostrando públicamente.

"Llega un momento en el que lo único que puedes hacer es enfrentar esta conducta, porque destruye gente y destruye vidas. Dicho sencillamente, es bullying, lo que asusta y silencia a la gente. Todos sabemos que esto no es aceptable en ningún nivel. No vamos y no podemos creen en un mundo en el que no haya responsabilidad por esto", dice Harry, mencionando seguidamente la similitud entre la situación actual y la situación que vivió su madre, Lady Di: "Aunque esta acción puede no ser la más segura, es la correcta. Porque mi mayor miedo es que la historia se repita. He visto lo que pasa cuando alguien a quien amo es mercantilizada al punto en el que ya no es tratada o vista como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa caer víctima de las mismas poderosas fuerzas. Te agradecemos a ti, el público, por tu continuo apoyo. Es enormemente apreciado. Aunque no parezca, en verdad lo necesitamos", finaliza Harry.