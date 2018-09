Estos son los vaqueros que llevarás este otoño 2018

No hay armario que se precie sin unos buenos vaqueros para el día a día. De cualquier forma, color, el mundo de la moda siempre ha hecho uso del imprescindible por excelencia. Desde 1871, cuando Jacob Davis y Levi Strauss & Co. dieron con esta prenda, el 'jean' ha revolucionado cada temporada las tendencias. Rotos, oscuros, pesqueros... te presentamos los 'must have' para este otoño-invierno.



Vuelve la campana

A principio de los años 2000 el pantalón de campana copaba los armarios de toda chica adicta a la moda que se preciara. Ahora, 19 años después, este patrón vuelve a las tiendas de la forma cláscia y renovado para copar las calles y realzar a las figuras más esbeltas. Cortos, largos, con la campana desde la rodilla o progresiva desde arriba. Eso sí, ahora se denomina 'flare'.

ZARA. Precios: 19,95 euros /STRADIVARIUS - 29,95 euros

El reino del 'culotte'

Ha sido uno de los básicos del verano y se mantiene esta nueva temporada en formato 'jean'. El 'culotte' ha llegado para quedarse con sus formas rectas y su pata ancha. Una versión reconvertida del pantalón recto que queda perfecto con una camiseta metida por dentro del pantalón y unas cómodas deportivas.

ZARA - Precio: 29, 95 euros / BERSHKA - Precio: 19, 99 euros / STRADIVARIUS - Precio: 25, 99 euros

El regreso de 'mom'

Llegó pegando fuerte y no piensa marcharse. El mundo de la moda se ha rendido al pantalón 'mom', muy típico de los años 90. En su formato 'jean', esta temporada, se han incluído nuevos diseños como con el tiro lleno de botones ocon 'print' animal, que también arrasará este otoño invierno. Si realmente quieres ir a la moda esta es la elección perfecta.

ZARA - Precio 25,95 euros / STRADIVARIUS - Precio 25,99 euros

'Paper bag', el imprescindible

La joven Aitana de Operación Triunfo lo lanzó al estrellato en una foto de Instagram y las grandes cadenas lo han tomado como propio. El 'paper bag', muy visto este verano en formato pantalón corto, también ha llegado al otoño en formato vaquero. Con un cinturón ancho y mucha caída, es perfecto para ponerse tanto deportivas como tacones. Un imprescindible en todos los sentidos que de seguro arrasará.

BERSHKA - Precio: 29,99 euros / ZARA - Precio: 29,95 euros