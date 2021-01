¿Es cierto que las nuevas tecnologías (móviles, tablets, ordenadores, etc) están ‘quemando’ la vista de sus usuarios?

Cada vez es mayor el tiempo que invertimos en móvil, tablets, libros digitales, etc. y menor en actividades al aire libre u otras que permitan relajar la musculatura ocular. Esta situación se ha multiplicado en esta época que nos ha tocado vivir, con el teletrabajo o el confinamiento domiciliario cada vez más presentes. Es muy importante no abusar de la visión de cerca en todo momento. Para conseguirlo no hace falta salir al exterior, puede bastar con mirar al infinito por la ventana durante unos minutos cuando llevemos media hora trabajando o forzando la vista de cerca. Asimismo, es importante que los menores no abusen de los móviles y las tablets. Se debe utilizar la vista de lejos y de cerca por igual. El exceso nunca es bueno.

¿Qué ventajas ofrece la Clínica Antonio Moreno respecto a otras clínicas oftalmológicas?

No hay dos pacientes iguales, por eso en nuestra clínica intentamos en todo momento tener un trato completamente personalizado, ya que no es lo mismo tratar el caso de un niño o una niña con estrabismo que a un paciente mayor con una catarata madura, por ejemplo. Para conseguirlo, todo el personal médico y auxiliar se encuentra en continua actualización, acudiendo a cursos y congresos, y le damos máxima prioridad a la inversión en tecnología. Este es el motivo por el que hemos adquirido el láser para cirugía refractiva más rápido que existe en el mercado a nivel mundial, el Amaris 1050RS 7D. Del mismo modo, contamos con la última tecnología para tratar lesiones de la retina (desgarros, degeneración macular, retinopatía diabética, etc.) con el nuevo láser micropulsado Navilas, que consigue un tratamiento completo en el menor tiempo posible y con mínimas molestias para el paciente.

Recientemente han incorporado en su clínica el Láser Femtosegundo LDV Z8 de Ziemer. ¿Nos puede comentar cómo funciona esta nueva herramienta?

Este láser es un nuevo instrumento de ayuda en diversas patologías. Estamos realizando cirugía de la catarata asistida con láser, disminuyendo al máximo la posibilidad de complicaciones, así como una menor duración de la cirugía. Además, es una herramienta indispensable en la cirugía para la miopía, hipermetropía, astigmatismo y vista cansada en la técnica llamada ‘FemtoLASIK’, sustituyendo la cuchilla que se usaba anteriormente. Por último, la cirugía de enfermedades de la córnea (trasplantes corneales, tratamiento del queratocono y otras patologías) ha dado un giro radical desde que se realiza con láser de femtosegundo, ya que la precisión necesaria para un buen resultado es mucho mayor que la misma cirugía realizada de un modo manual.

¿Cuál es el avance tecnológico que más ha favorecido a su especialidad en los últimos años?

En primer lugar, con la llegada de la tecnología láser a nuestros quirófanos se ha conseguido que los resultados sean muy predecibles y exactos, siendo mínima la aparición de complicaciones o resultados visuales indeseables. Además, la calidad visual conseguida con la nueva tecnología es muy superior a la que podíamos conseguir hace muy pocos años. En segundo lugar, la cirugía mínimamente invasiva abarca a todas las especialidades de la oftalmología. Con estas intervenciones en las que las incisiones, heridas e instrumentos son microscópicos, podemos intervenir un desprendimiento de retina, una catarata, una enfermedad corneal o un glaucoma de un modo mucho menos agresivo, disminuyendo el sufrimiento de las estructuras oculares, y favoreciendo la pronta recuperación del paciente e incorporación a su vida laboral.

¿Qué otras tecnologías utilizan en su clínica?

En nuestra clínica consideramos de gran importancia el estudio preoperatorio del paciente, porque es el único modo de conseguir una cirugía completamente personalizada y adaptada a cada caso. Por ello, apostamos por la más puntera tecnología para el diagnóstico y seguimiento de la cirugía refractiva. Además de los topógrafos corneales de última generación (Anterion, Sirius y MS39), recientemente hemos adquirido, por primera vez en España, el último topógrafo corneal existente en el mercado, el Pentacam AXL Wave-Corvis, con el que conseguimos un estudio completo preoperatorio, incluyendo una refracción exacta y no modificable del paciente, que no es posible conseguirse con el resto de aparatos. Precisamente en cirugía refractiva somos de las primeras clínicas en España en incorporar, desde hace ya unos años, la tecnología Smart SurfACE, que consiste en una cirugía refractiva 100% láser, sin contacto con el ojo en ningún momento. De este modo se consigue intervenir al paciente con la máxima exactitud y con la mínima posibilidad de complicaciones. Esta novedosa técnica nos permite operar un amplio abanico de graduaciones, y también incorporar casos especiales de pacientes que no podían operarse por tener corneas más finas de lo normal, o personas en las que no es recomendable tener cicatrices corneales que puedan desplazarse con el tiempo, como son los opositores a Policía, bomberos, Guardia Civil, militares o personas que practican deportes de contacto. Asimismo, hemos incorporado el Visionix, un dispositivo que incluye las pruebas necesarias para graduar al paciente, conocer si es apto o no para cirugía refractiva, así como en el protocolo para cirugía de cataratas. Además, somos el único centro de Andalucía que cuenta con el novedoso láser de vitreolisis Ultra Q Reflex para eliminar las popularmente conocidas como moscas volantes (miodesopsias). Con este láser evaporamos las moscas volantes del interior del ojo, haciéndolas desaparecer definitivamente. Para las enfermedades de la zona anterior del ojo (polo anterior), hemos adquirido el Anterion, instrumento con el que conseguimos las mejores imágenes que se pueden adquirir en estos momentos tanto de la córnea, como de las estructuras intraoculares. Para el estudio de la retina, con el sistema Optomap podemos obtener imágenes del fondo del ojo de máxima calidad sin necesidad de dilatar al paciente, con lo que puede acudir a la clínica conduciendo o por sus propios medios.