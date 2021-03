El coronavirus ha marcado un antes y un después en nuestras vidas, eso está más que claro. Ha afectado a nuestra libertad, a nuestra vida social y a nuestra vida familiar. El distanciamiento social ha hecho que, muchas personas, lleven más de un año sin verse o sin abrazarse o darse un beso, un hecho que causa estados anímicos bajos, tristeza y, en los casos más graves, depresión.

Pero no solo el círculo social se ha visto afectado a causa de la pandemia. Las parejas también han vivido toda una montaña rusa emocional debido a la crisis del COVID, al confinamiento domiciliario y al miedo y a la incertidumbre tan propia de los tiempos que vivimos. Para conocer mejor esta situación, hemos acudido a Vive SexShop, empresa en la que trabajan expertos en erotismo y relaciones de pareja, para que nos indiquen cómo la crisis ha afectado realmente a la vida amorosa. Aquí te lo contamos.

La pandemia y las relaciones de pareja

Las parejas que han vivido la pandemia de manera conjunta, han visto cómo su vida amorosa e íntima ha quedado afectada. Y es que en este año repleto de miedo y preocupación, el sexo ha sido uno de los grandes perjudicados porque muchas parejas no tenían deseo ni ganas de intimar.

Han sido varios los factores que han hecho que la vida íntima de las parejas se viera tan perjudicada a causa de la crisis sanitaria. Además del miedo y del estado anímico general, hay otros factores que han influenciado sobremanera a nuestro apetito sexual. Los expertos de Vive SexShop nos indican que son los siguientes:

- Demasiadas horas en casa. El confinamiento y el teletrabajo han hecho que, en este último año, las parejas hayan pasado más horas juntas que de costumbre. Este hecho que, al principio, puede parecer positivo, a la larga termina afectando al deseo y al apetito sexual. Tener siempre a tu alcance a tu pareja hace que los momentos de intimidad sean menos especiales y que cada vez te apetezca menos.

- Miedo al contagio. La crisis del COVID-19 ha afectado psicológicamente a muchas personas. En esta pandemia, los besos y los abrazos han estado casi prohibidos, por eso, muchas personas no se han sentido cómodas intercambiando estas muestras de afecto con sus respectivas parejas.

- Estrés y ansiedad. La crisis ha generado que muchas personas hayamos padecido momentos de estrés y ansiedad por las noticias diarias, por el estado de salud de nuestros familiares, etc. La excepcionalidad mundial que hemos vivido ha causado un gran impacto psicológico a las personas que han dejado sus deseos más carnales en un segundo plano.

- Menos privacidad en casa. Las familias con niños también han vivido una situación única durante la pandemia y es que los niños han estado en todo momento en casa. La falta de intimidad ha provocado que muchas parejas se hayan distanciado sexualmente y que hayan preferido no tener contactos íntimos durante estos meses.

- Tensión y discusiones en casa. Toda la situación de angustia vivida también ha hecho mella en muchas parejas que han visto limitada toda su vida social a su círculo de dos. Esto hace que los conflictos surjan de manera más rápida y que la tensión esté a flor de piel. Esta acumulación de malas energías también ha podido provocar un enfriamiento pasional de la relación.

Y en el caso de las parejas que no conviven de manera conjunta, la crisis del COVID-19 también ha impactado sobremanera. De hecho, muchas de ellas no han podido verse en muchos meses y, al reencontrarse, el miedo al contagio ha podido hacer que no se besaran y que, mucho menos, tuvieran relaciones íntimas.