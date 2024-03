No, Google Maps no está roto: el mapa no abre al hacer click por una nueva ley europea

Buscar una dirección en Google y pinchar en el mapa que aparece como primer resultado de búsqueda ya no lleva a Google Maps, como sucedía hasta ahora, ni en móvil ni en escritorio.

Los usuarios que suelen utilizar esta función en España se han percatado del cambio en los últimos días. La acción de buscar un sitio en Google para abrirlo en el mapa se ha vuelto doblemente complicada, porque el botón de Maps también ha desaparecido de la barra de opciones de búsqueda, donde están los de Imágenes, Vídeos, Noticias o Libros. Lo normal es pensar que está roto, que hay un bug, pero la realidad es otra.

Google ha hecho varios cambios en los resultados de búsqueda para cumplir con una nueva normativa europea: la Ley de Mercados Digitales o DMA, que fue aprobada a finales de 2022 y cuyas normas se están empezando a implementar.

"Como parte de nuestros esfuerzos por cumplir con la Ley de Mercados Digitales hemos realizado una serie de cambios en la forma en que se muestran los resultados de búsqueda, incluida la eliminación de algunas funciones", explican fuentes de la tecnológica consultadas por El Periódico de España, del mismo grupo editorial. "Los usuarios de la Unión Europea ya no verán el acceso directo de consulta a Maps en la parte superior de la página de búsqueda".

Ahora, si quieres buscar una dirección debes abrir directamente Google Maps —tanto en móvil como en ordenador— y hacerlo ahí. Algo parecido pasa con los sitios (restaurantes, cafeterías, bancos, etc.), al menos en escritorio: el buscador no te deja ir al mapa. De hecho, los primeros resultados ya no son de Google sino de webs como Tripadvisor.

Entre otros aspectos, la DMA busca "reforzar el principio de neutralidad y evitar posiciones de abuso de dominio", explica Ramón Mateo, socio y director de análisis regulatorio en beBartlet. "Por la misma razón, ahora en YouTube salen anuncios para que te descargues Google Chrome. La DMA establece restricciones a que los servicios digitales puedan vincular a sus propios servicios a través de elementos como los buscadores, en vez de ofrecerte la posibilidad de consultar mapas distintos o de otros proveedores. La idea es que sea neutral. El planteamiento es el mismo que no permitir que los teléfonos Android lleven aplicaciones de Google instaladas por defecto, porque si no ellos se lo guisan y se lo comen".

Con esta normativa, Europa pretende evitar posiciones que afecten a la competencia y limiten a los consumidores. Las grandes tecnológicas están desplegando cambios para adaptarse. Apple, por ejemplo, anunció en enero cambios en iOS, Safari y la App Store.

Esta semana, además, se ha quejado públicamente de las acciones de la Unión Europea al ser multada con 1.800 millones de euros por abusar de su posición dominante en las apps de música (concretamente, la justicia europea falló que Apple impone restricciones que impiden a Spotify publicitar sus precios y promociones dentro de la AppStore). La compañía leyó la multa como un paso previo a la implementación definitiva de la DMA. "Es un esfuerzo de la Comisión Europea para reforzar esta ley antes de que esté vigente", dijo en un comunicado.