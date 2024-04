Así será la celebración en Málaga de campeón de la BCL del Unicaja

El Unicaja es campeón de la Basketball Champions League y ya se adentra en los festejos propios de alzarse con un título. Una vez finalizado el trabajo sobre el parqué, toca celebrar, y es que será en la tarde del lunes cuando tendrá lugar la rúa de celebración. El plantel, que aterrizará en Málaga de madrugada del lunes, comenzará su ruta en Los Guindos, sede del club, a partir de las 18.00 horas.

El autobús descapotable saldrá rumbo al centro de la ciudad, donde acudirán a los diversos compromisos que corresponden tras la conquista de un título. El trofeo de la competición continental presenta un variado tour, pues la primera parada será la sede de Unicaja Banco, en la Plaza de la Marina. Desde allí se desplazará la expedición cajista hasta el Ayuntamiento, para llevar a cabo la pertinente visita a las autoridades y la celebración desde el balcón de la Casa Consistorial.

Una vez finalizados los actos en el Ayuntamiento, la siguiente y última parada será el Santuario de la Victoria. Tras atravesar la propia calle de la Victoria, será la Basílica el emplazamiento para cerrar la celebración. El club ofrecerá el título conseguido en Belgrado a la Patrona de la ciudad. Será, por tanto, el mismo itinerario que el de la celebración de la Copa del Rey 2023 de Badalona, que inundó las calles de Málaga con la marea verde y morada como también ocurrió en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena durante la semifinal ante el UCAM Murcia y la final ante Lenovo Tenerife.

Alberto Díaz corta la red del Belgrade arena. / BCL

Málaga vuelve así a celebrar un título europeo, algo que no ocurría desde el 2017 cuando el Unicaja se impuso a Valencia Basket en la Fonteta. Es la primera Basketball Champions League de la historia de los de Los Guindos en la tercera ocasión que la disputan, cerrando las heridas abiertas de la pasada campaña al no poder imponerse en la Final Four disputada en Málaga o la Copa del Rey del presente curso. El Unicaja ha vuelto a conquistar un título y Málaga quiere celebrarlo.