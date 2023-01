La multinacional estadounidense Nvidia ha presentado en CES 2023 su nueva tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 Ti, que puede presumir de ser hasta 3 veces más rápida que una GeForce RTX 3090 Ti y con un consumo cercano a la mitad, gracias a la arquitectura Ada Lovelace y DLSS 3. Un recurso para usuarios de PC que quieran jugar a altas tasas de cuadros por segundo y 1440p. Es decir, para los poseedores de una GeForce GTX 1080 Ti o una RTX 2080, la RTX 4070 Ti supondrá una mejora notoria. Combinada con la tecnología DLSS, multiplica por 12 el rendimiento relativo de la legendaria GTX 1080 Ti. Las tarjetas personalizadas de los montadores estarán disponibles a partir del 5 de enero de 2023. En esta ocasión, no habrá una edición Fundadores.

Nuevo modelo Ultimate

Durante el evento, también se ha presentado la nueva membresía Ultimate de GeForce Now, que permite disfrutar de la potencia de una RTX 4080 en millones de dispositivos. Potenciados por la arquitectura Ada Lovelace, los superPODs GeForce Now RTX 4080 proporcionan 64 teraflops de potencia gráfica a cada usuario, quintuplicando la potencia de una Xbox Series X y multiplicando por 1,75 la potencia de la generación previa de SuperPODs.

La suscripción pretende subir el nivel del juego en la nube, llevando la experiencia más cerca que nunca al juego local. Con el rendimiento de una GeForce RTX 4080, sus miembros serán los primeros en experimentar el verdadero poder de un PC gaming en casi cualquier dispositivo, con una retransmisión a 240 cuadros por segundo desde la nube, con trazado de rayos completo y DLSS 3 en juegos tan exigentes como Portal con RTX. Con el añadido de Reflex, GeForce NOW ofrece una latencia por debajo de los 40 milisegundos. El juego en la nube GeForce RTX 4080 estará disponible este mes en Europa y América del Norte.

El impulso de DLSS no cesa

DLSS, la tecnología de supermuestreo impulsada por inteligencia artificial de la casa, sigue marcando la referencia en cuanto a tecnologías de superresolución se refiere. DLSS utiliza la inteligencia artificial y los Núcleos Tensor GeForce RTX para aumentar las tasas de cuadros por segundo manteniendo la calidad de la imagen. Lanzada en octubre, DLSS 3 añade una nueva tecnología de generación de cuadros que permite cuadruplicar el rendimiento si se compara con el renderizado nativo. DLSS 3 ya está disponible en 17 juegos, con otros 33 juegos y aplicaciones en camino. Los usuarios de tarjetas gráficas GeForce RTX ya pueden beneficiarse de DLSS en más de 250 juegos y aplicaciones.

Nuevos juegos con DLSS actualizados

A continuación, repasamos el listado de juegos que se actualizarán con la tecnología DLSS: ‘Marvel’s Midnight Sun’ (ya actualizado DLSS 9); ‘The Day Before’ (llegará este año con ray tracing y DLSS 3); ‘Throne And Liberty’ (llegará con DLSS 3); ‘Witchfire’ (llegará este año con DLSS 3); ‘Atomic Heart’ (llegará el 21 de febrero con DLSS 3); ‘Warhaven’ (pronto con DLSS 3); ‘Dakar Desert Rally’, ‘The Cycle: Frontier’ y ‘Conqueror’s Blade’ (se actualizarán a DLSS 3 en enero); ‘Tower of Fantasy’ (se actualizará a DLSS 3 en abril); ‘ILL Space’ (early access este año con ray tracing y DLSS 3).

DLSS 2: ‘Dead Space’ (disponible el 27 de enero); ‘Judgment’ (disponible); ‘Lost Judgment’ (disponible).