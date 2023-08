En cuanto a la posible formación de gobierno, el Partido Popular quiere iniciar esta semana la ronda de consultas para la que aún no ha fijado calendario. Y va a haber reunión con el presidente del Gobierno en funciones. El PSOE ha aceptado ese encuentro solicitado por el candidato popular para hablar de la investidura. Aunque no cuente con los apoyos suficientes, Feijóo quiere ofrecer un pacto de estabilidad.Además, los populares van a iniciar contactos con el resto de grupos parlamentarios, excepto Bildu. Sí con Junts pese a las críticas del líder del PP catalán. La dirección del PP aclara que hablar no es ceder y no como según él hará Pedro Sánchez, con la ley de amnistía y el referéndum de independencia. Los socialistas eluden hablar directamente de amnistía aunque para Esquerra es básica en la negociación con el PSOE y aseguran que los contactos con los socialistas han comenzado.