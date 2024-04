El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado esta mañana en el acto de campaña del candidato del PSE a lehendakari. Sánchez ha asegurado sentirse "indignado" con las leyes "antimemoria" que están poniendo en marcha los gobiernos de coalición entre "la derecha y la ultraderecha". "No se distinguen. No se sabe dónde acaba una y dónde empieza la otra. Conforman gobiernos reaccionarios que pretenden rescribir la historia y equiparan la democracia con la dictadura. A nivel europeo y a nivel unilateral, vamos a defender la dignidad de las víctimas del franquismo", ha dicho desde Vitoria (Álava). Además, ha arrancado el mitin recordando que hoy "es un día futbolero" por la celebración de la final de la Copa del Rey. "Begoña nació en Bilbao, tengo muy claro a quien apoya Begoña. Yo sólo tengo dos mensajes: no al racismo y que gane el mejor", ha apuntado.