El precio de la vivienda en la Costa del Sol no se caracteriza precisamente por ser económico. Sus inmuebles de alto standing, urbanizaciones de lujo y un público llegado desde cualquier punto del planeta complica la adquisición de una vivienda "económica" o más al alcance del grueso de la población. No obstante, en este artículo de vivienda en Málaga, hemos sido capaces de seleccionar distintos "chollos inmobiliarios", los cuales se pueden visitar cómodamente clicando en todos estos pisos en venta en Benalmádena. Aquí encontrarás viviendas con precios que van desde los 99.800 euros y no superan los 180.500 euros.

PISOS EN VENTA EN BENALMÁDENA Piso de 3 dormitorios en Puerto Marina Vivienda sin amueblar de 3 dormitorios en una de las zonas más demandadas de Benalmádena, a 300 m de Puerto Marina y Playa Malapesquera. Gestiona: KASAMALAKA INMOBILIARIA. Precio: 180.500 euros. Más información y fotografías en piso en venta en Benalmádena. Piso con piscina en Benalmádena Costa Bonito apartamento en primera línea de playa con 2 dormitorios en urbanización con 3 piscinas y enormes jardines. Gestiona: INMOBILIARIA SUR. Precio: 180.000 euros. Más información y fotografías en piso en venta en Benalmádena. Piso rebajado con piscina en Arroyo de la Miel Se trata de una vivienda completamente reformada, a 10 minutos a pie de la playa Santa Ana, de 65 m² construidos, distribuidos en un salón comedor, terraza, un dormitorio doble, un cuarto de baño completo y una cocina amueblada. Dispone de aparcamiento comunitario. Gestiona: INMOBILIARIA BARIN MALAGA. Precio: 178.000 euros. Más información y fotografías en piso en venta en Benalmádena. Piso en Benalmádena de 2 dormitorios Bonito apartamento de 2 dormitorios, baño completo y cocina completa y equipada integrada en el salón. La vivienda incluye en el precio una plaza de aparcamiento privado en el recinto, bonitos jardines y piscina comunitaria. Gestiona: UPI COSTA DEL SOL. Precio: 174.900 euros. Más información y fotografías en piso en venta en Benalmádena. Piso de dos dormitorios en Benalmádena Pueblo Fantástica promoción de obra nueva con viviendas de diferentes tipologías para que puedan elegir la que más se adapte a uso o necesidad. Inmuebles compuestos por salón-comedor-cocina sin amueblar de tipo estudio, 1 o 2 dormitorios (tipo dúplex), 1 o 2 baños y algunas viviendas tienen terraza. Gestiona: KEYPLUS HOMES. Precio: desde 171.865 euros. Más información y fotografías en piso en venta en Benalmádena. Piso en Torrequebrada por 165.000 euros Apartamento muy bonito de un dormitorio en urbanización privada con piscina comunitaria y zonas ajardinadas. Gestiona: GREEN VALLEY PROPERTIES. Precio: 165.000 euros. Más información y fotografías en piso en venta en Benalmádena. Piso en Torremuelle por 150.000 euros Amplio apartamento de un dormitorio bien ubicado junto al Parque Paloma, hermoso complejo de estilo andaluz. Gestiona: MIMOVE. Precio: 150.000 euros. Más información y fotografías en piso en venta en Benalmádena. piso con piscina en Arroyo de la Miel Piso con piscina en Arroyo de la Miel La vivienda que se sitúa en una planta baja y consta de una habitación, baño y salón con cocina integrada. Se encuentra reformada y en un recinto cerrado que incluye parking con portero las 24 horas y piscina comunitaria. Gestiona: VALORACASA. Precio: 144.800 euros. Más información y fotografías en piso en venta en Benalmádena. Estudio con piscina en Benalmádena por 99.800 euros Se vende estudio en zona Puerto Marina con vistas al jardín. Consta de salón con cocina integrada y baño, en un complejo comunitario que dispone de piscina, jardines y amplias zonas de parking. Gestiona: FORUM INMOBILIARIA. Precio: 99.800 euros. Más información y fotografías en piso en venta en Benalmádena. ¿Tienes una inmobiliaria y necesitas dar visibilidad a tus inmuebles, quieres llegar con tus viviendas a miles de lectores?. Date de alta como empresa en tucasa.com y te informamos.