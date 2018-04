Fernández Montes plantará cara a Del Cid para presidir el PP de Torremolinos

Pedro Fernández Montes no se rinde y ya ha anunciado que se presentará al próximo congreso local para elegir a un nuevo presidente del PP de Torremolinos, cargo del que ha sido destituido por la dirección provincial, que ha puesto una gestora para pilotar la convocatoria de este congreso.

Fernández Montes ha publicado un largo escrito en su páginas de Facebook en el que hace repaso por sus logros y agravios recibidos por la dirección provincial, culminando en su destitución como presidente del PP de Torremolinos de lo que "ME HE ENTERADO POR LA PRENSA" y siendo sustituido por " el Comité Ejecutivo Provincial que aprobó el pasado viernes 27/abril la creación de una COMISIÓN GESTORA".

Ante esta situación, Fernández Montes muestra su intención de volver a presentar su candidatura en el congreso local que se tiene que convocar para regularizar la situación interna del partido. Por otra parte, sale al paso de las especulaciones que lo ponen al frente de un partido independiente y afirma: "nada de romper carnés ni darse de baja del Partido. Nada de desalientos ni desmotivaciones, y no hacer caso de las intoxicaciones de crear un nuevo partido".

El hasta ahora presidente local del PP de Torremolinos justifica su destitución en su decisión de "haberme opuesto a la anti estatutaria aprobación por parte del Comité Electoral Provincial de la candidata a la Alcaldía, puesto que la competencia de la Candidatura es del Comité Electoral Local de Torremolinos", en referencia a la designación de Margarita del Cid.

Además, Fernández Montes advierte de que la celebración de un congreso permitirá a los afiliados elegir de forma democrática a la persona que los presidirá, aunque recalca que eso no implica que no existan favoritismos o que sea limpio. "Creo prudente advertir que la no celebración del Congreso conllevaría, además del incumplimiento de nuestros Estatutos, consecuencias muy negativas para el Partido Popular en Torremolinos", añade ante la posibilidad de que se retrase su convocatoria.