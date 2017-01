Docentes europeos debaten en Málaga sobre acoso escolar

Alrededor de 60 docentes de centros educativos de Italia, Grecia, Finlandia, así como de Granada y Málaga, celebran en la capital malagueña un encuentro que tiene como objetivo visibilizar las buenas prácticas en torno a la prevención del acoso escolar y la discriminación, tanto desde los centros educativos como de los servicios de formación del profesorado.

La iniciativa forma parte del «Proyecto europeo Eramus Plus Gritfis, divided we fall, together we stand, improving strategies in European schools and teacher training centres to prevent bullying and discrimination across Europe», que está coordinado por el Centro del Profesorado de Málaga, y en el que participan los institutos de Enseñanza Secundaria Huelin, Politécnico Jesús Marín y Salvador Rueda de Málaga, Fernando Francisco Javier de Burgos de Motril (Granada), el Centro Formación Europass de Italia, dos escuelas finlandesas y una griega.

La delegada territorial de Educación, Patricia Alba, indicó ayer en la inauguración del encuentro que los programas Erasmus Plus «implican la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas de los centros participantes, y constituyen una experiencia muy enriquecedora para todas las partes participantes».

El programa de actividades se desarrolla desde ayer y hasta el viernes e incluye un taller de gestión emocional, visitas a los centros educativos malagueños participantes, la presentación de las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, una ponencia a cargo de la Policía Nacional y una jornada destinada a las AMPA, así como recorridos culturales por Málaga y Ronda.

El acoso escolar es un problema que preocupa cada vez más a las autoridades civiles, policiales, judiciales y fiscales, sobre todo después que en los últimos años varios adolescentes, supuestamente objeto de acoso moral por parte de algunos compañeros, decidieran suicidarse para poner así fin a la persecución de la que eran objeto.