La Diputación pone condiciones para ceder los terrenos del Civil

El equipo de gobierno del PP al frente de la Diputación está dispuesto a cederle a la consejería de Salud los terrenos aledaños al Hospital Civil. Siempre y cuando la Junta de Andalucía asuma una serie de compromisos que doten de concreción a la hipotética construcción de un nuevo complejo hospitalario ubicado en el espacio aledaño al Hospital Civil, y que ahora mismo ejerce función como aparcamiento. El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, que desde hace unos meses viene utilizando la demanda por un tercer hospital para asegurar que la provincia figura a la cola de Andalucía en lo que respecta a la asistencia sanitaria, exigió a la Junta que ponga sobre la mesa una partida presupuestaria y un cronograma con fecha de apertura incluida.

«Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar y ver en qué condiciones deberíamos poner a disposición esos terrenos», aseguró Bendodo en la tarde del viernes y recordó que «siempre que hay un acuerdo para la puesta en disposición de terrenos tiene que ir acompañado de un compromiso presupuestario para ese centro». Además, el presidente de la institución provincial exigió también «una planificación con fecha de inicio de obra, fecha de finalización de obra y fecha para la puesta en servicio del centro». Una vez despejadas estas incógnitas, Bendodo mostró su predisposición para llegar a un acuerdo consensuado que desemboque una cesión final de los terrenos.



No obstante, Bendodo advirtió que el fruto del hipotético trabajo desarrollado no puede llevar al desmantelamiento de otros hospitales en la capital. «La puesta en marcha de este centro hospitalario no puede suponer el cierre de otro centros hospitalaria. Lo que Málaga necesita es un hospital más, no cambiar uno por otro. En esos términos estamos dispuestos a ceder», adelantó.

De esta manera, Bendodo contestó a la petición formulada a través del portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, en rueda de prensa matutina. Durante la comparecencia de portavoces previa al pleno ordinario del próximo lunes, Conejo informó que su formación llevará al mismo una moción para acordar la cesión a la consejería de Salud de los terrenos en cuestión. «La Diputación de Málaga tiene que mostrar su compromiso con la sanidad pública malagueña», reclamó Conejo. Los socialistas proponen acordar la cesión «si esta es la opción elegida por parte del consenso que alcancen la Junta, los profesionales sanitarios y los agentes sociales». La portavoz de Ciudadanos, Teresa Pardo, aseguró que su formación también pedirá la cesión de los terrenos el próximo lunes e insta a que se establezca un cronograma del proyecto sanitario y que incluya la finalidad de investigaciones de salud.