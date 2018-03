Dragar la desembocadura del río Guadalmedina reduciría los malos olores

MpG pide una limpieza más frecuente e inversiones

El Ayuntamiento de Málaga dice desconocer cuándo se dragó por última vez la desembocadura del río Guadalmedina, con un grave problema de malos olores desde hace años que molesta, y mucho, a los vecinos, y asegura, en una respuesta a una pregunta de Málaga para la Gente, que habría que realizar un dragado de forma urgente «para colaborar» con la mejora de este asunto.

Considera el edil de Sostenibilidad Medioambiental, que firma la respuesta fechada el 8 de febrero de 2008, que «desde el inicio del control de lodos y de las limpiezas es importante indicar el descenso significativo de la intensidad de los olores en esta zona; los operarios que han realizado el control han constatado dicha disminución».

El proyecto ideado para reducir el hedor se ejecutó a la mitad y no se resolvió el problema, según Málaga para la Gente, que ahora pregunta por los planes del equipo de gobierno para solucionar el tema y si se ha previsto alguna actuación para terminar la obra no concluida, el sobrecoste de la labor y cómo se va a resolver el asunto de los vertidos de aguas residuales al río. Jiménez, por su parte, señala que Emasa y Urbanismo han elaborado planes directores para las márgenes izquierda y derecha del río, iniciativas en las que se realiza un estudio de la situación actual de la red de saneamiento y drenaje de la zona afectada y proponiendo soluciones. «Algunas de las actuaciones planteadas van dirigidas a la disminución del número de vertidos con ampliación de los colectores y, sobre todo, al tamizado de estos cuando se produzcan para evitar que dichos vertidos en momentos de lluvia vayan acompañados por residuos sólidos urbanos, lo cual redundará en la disminución de los olores en la parte final del cauce», dice Jiménez, que añade que los costes totales de los trabajos de limpieza y derivados suman más de 288.200 euros desde 2011 a 2017. Asimismo, apunta que Emasa realiza mensualmente un control de los lodos acumulados en la desembocadura. Las lluvias de diciembre de 2016 disminuyeron el lodo y las de febrero de 2017, lo aumentaron. Desde el 8 de julio de 2016 y hasta hoy, añade, «no ha existido ningún vertido de fecales al río por incidencia distinta a las lluvias, por lo tanto entendemos que el origen de los lodos en este tramo no es provocado por vertidos de la red general de saneamiento, aguas arriba del Puente del Carmen». Además, se va a instalar un sensor adicional en este punto, «para registrar los alivios con lluvias extraordinarias, que se producen en la desembocadura a la altura del número 11 del Pasillo del Matadero, diferenciándolo de los primeros alivios con poca lluvia, que van a la prolongación de la desembocadura, donde se produce menos afección a esa zona; estos alivios son los más frecuentes».

Hubo limpieza de lodos en julio de 2016 y agosto de 2017 y son, dice el concejal, las mareas y las lluvias las que generan el desplazamiento de los lodos acumulados en la desembocadura. En esas limpiezas se detectaron 12 metros cúbicos de residuos sólidos urbanos. De cualquier forma, la rotura de la losa impidió la limpieza total en agosto de 2017. Emasa, por cierto, va a repararla con «un novedoso sistema de contención de aguas».

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduarzo Zorrilla, explica: «Nos parece tercermundista que se sigan vertiendo aguas residuales al Guadalmedina y se sigan acumulando lodos que motivan los malos olores», para añadir: «Las obras que se ejecutaron no han servido para resolver los problemas, la ejecución fue nefasta y quedaron a medio hacer, lo que supone una gran chapuza».

«Pedimos, a corto-medio plazo, eliminar vertidos, una limpieza más frecuente de esos lodos para impedir que se sequen, un plan para adecentar el río y solucionar los problemas conforme a lo que piden los vecinos y consensuando con los mismos las actuaciones a realizar, contemplando más medios e inversiones para su limpieza y mejora paisajística y solución definitiva a los malos olores», recalca. A largo plazo, agregó, «hay que eliminar cualquier vertido y la solución definitiva sería que se ejecute un proyecto por fases para la creación de un parque fluvial junto al cauce y laterales del río tal como se contemplaba en el proyecto ganador del concurso de ideas», dice.