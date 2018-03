El acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos policiales provoca la baja de cientos de afiliados en Málaga

El polémico acuerdo alcanzado por el Ministerio del Interior, los sindicatos policiales con representación en el Consejo de Policía y las principales asociaciones de la Guardia Civil para equiparar los sueldos de estos cuerpos con las policías autonómicas sigue coleando. Al extraño hackeo de la web que evitó la votación del acuerdo entre los afiliados de esas organizaciones (los demás quedaron excluidos) se suma ahora el descontento ente los propios socios de los sindicatos que han propiciado el acuerdo. Así lo han asegurado a este diario fuentes de Jusapol, la asociación que ha activado durante el último año el movimiento por la equiparación con manifestaciones por toda España y que, pese a ello, nunca ha sido recibida por los responsables del ministerio. Según uno de sus portavoces, sólo en la capital malagueña alrededor de 250 agentes han solicitado la baja de esas organizaciones en apenas dos días (entre miércoles y jueves), aunque esa tendencia también se ha detectado en las comisarías de Fuengirola (50 bajas), Torremolinos (50) Vélez Málaga (35), Marbella (20) o Antequera (12). Desde Jusapol, organización que nace precisamente del descontento con los grandes sindicatos, aseguran que esas bajas se llevan produciendo desde hace meses, aunque es tras el anuncio del acuerdo y la exclusión de esas organizaciones con sus propios afiliados la que está provocando que sean más numerosas. "A partir del lunes, día en el que se firmará el acuerdo de forma oficial, esas bajas serán todavía más numerosas", aseguran. Ese malestar, según ha podido comprobar este diario, ha llegado a los tablones de anuncios que los grandes sindicatos tienen en la Comisaría Provincial, donde se han pintado mensajes que los tildan de "falsos", "necios", "traidores" o "vendidos".

El acuerdo alcanzado estima una subida media de 720 euros en los próximos tres años para un guardia civil y de 560 para una policía nacional, gracias a una aportación de 1.100 millones de euros en tres años. según el Ministerio del Interior. Desde Jusapol insisten en que esa cantidad es insuficiente porque incluyen la subida salarial para todas las policías, también las autonómicas. La pretensión del colectivo consiste en que el gobierno conceda una partida de 1.500 millones en el mismo plazo para compensar salarios. Consideran insuficientes los 561 euros brutos que se proponen, incidiendo en que es un dinero que se daría en complementos y a discreción del Cuerpo Nacional de Policía. «Puede ser que a mí me suban 100 euros y a un mando, 800, la media sale 561 euros pero no es un reparto equitativo», aseguraron. Lo que el Gobierno plantea es una subida de sueldo, no una equiparación, por lo que la asociación asegura que seguirá reivindicando dicha equiparación como el primer día.