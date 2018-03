Ciudadanos respalda por ahora a Marina Bravo en la Diputación

Ciudadanos votará mañana en contra de la moción del PSOE para pedir la dimisión de la edil popular Marina Bravo en la Diputación. El portavoz de la formación naranja, Gonzalo Sichar, ha adelantado la determinación de su grupo en la rueda de prensa previa a la celebración del pleno ordinario correspondiente al mes de marzo, y ha insistido en que su partido quiere ser lo más "garantista" posible.

En la práctica, eso significa que su partido no se moverá hasta que no conozca el dictamen de la secretaría general sobre si hubo o no irregularidades en una serie de contratos que formalizó Bravo, al frente del área de Medio Ambiente", con la empresa de su cuñado. Este informe, que debía haber llegado en el mes de febrero, se está dilatando por el momento.

El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, se ha mostrado muy crítico con Sichar y le ha pedido a Ciudadanos que decida "si está en el gobierno con el PP o si está en la oposición". "Ciudadanos está colaborando con la falta de transparencia en la Diputación", ha añadido. Para Conejo, la existencia de un informe del interventor, con fecha del mes de noviembre, en el que se levanta reparos sobre dos de los contratos bajo sospecha, es motivo "más que suficiente para pedir, al menos, responsabilidades políticas".

El viceportavoz del PP, Francisco Oblaré, ha salido en defensa de Bravo y ha achacado las exigencias del PSOE a las "habituales políticas de acoso y derribo personal de Francisco Conejo". En este sentido, ha invitado al PSOE a acudir a los tribunales "si están tan seguros de que hubo una ilegalidad".

Al margen del caso de Bravo, el pleno de mañana discutirá, entre otros puntos, sobre el tercer hospital para Málaga, medidas para mejorar el día a día a las personas mayores en la provincia o la ampliación de la tarifa plana de los autónomos.