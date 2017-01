"No creo que Osasuna necesite más los puntos que nosotros"

Marcelo Romero, entrenador del Málaga CF, ha indicado que de poco servirá haber hecho un buen partido el pasado sábado en el Bernabéu ante el Madrid si no hacen lo propio mañana contra el Osasuna en El Sadar. "No vale de nada hacer un buen partido en Madrid si no hacemos un buen partido ante Osasuna y puntuamos", ha indicado el uruguayo en la rueda de prensa previa al duelo que abrirá la segunda vuelta liguera.

En ese sentido, el Gato ha asegurado que el Málaga saldrá a ganar al coliseo navarro. "Hay que sumar. Siempre hay que ir a ganar. Da igual dónde juegues. Hay que dejarlo todo dentro del campo e intentar salir a ganar".

Además, pese a que Osasuna es colista y está muy necesitado de puntos, Romero considera que el Málaga está igual de necesitado que el rival.







Sobre la presión arbitral que está ejerciendo el Osasuna tras sentirse gravemente perjudicado ante el Sevilla, el charrúa no cree que vaya a influir mañana durante el partido, pero ha recordado el gol de Sergio Ramos en fuera de juego que impidió puntuar al Málaga ante el Real Madrid. Romero: "Seguro que el árbitro estará a la altura. A nosotros tampoco se nos pitó en Madrid un gol en fuera de juego", ha recordado.

Por otro lado, ha explicado que la ausencia del canterano Luis Muñoz en la lista de convocados responde a una cuestión de altura ante el poderío aéreo del equipo navarro.

Y ha valorado la mejoría de juego del rival en los últimos partidos. "A el Osasuna se ve diferente, quiere ganar y compite, juega un fútbol directo y está mucho tiempo en campo contrario".