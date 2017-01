La fábrica de recuerdos del Málaga

Veteranos del Málaga. La Asociación de Exjugadores de fútbol del Málaga gana protagonismo con la savia nueva que ha entrado en el último año y con el cambio de look que le han dado. Se han «colado» en las redes sociales con perfiles activos, continúan representando los colores blanquiazules sobre el césped y han puesto en marcha proyectos solidarios como el Taller de Reminiscencia en la residencia Ballesol San Carlos

Existe un lugar donde los goles son eternos, las paradas son salvadoras y donde las victorias siempre solapan a las derrotas. Hay un sitio donde el tiempo se detiene para fundirse con la memoria y donde los colores blanco y azul no destiñen con el paso de los años. Es la fábrica de recuerdos malaguista, que antaño construyó sueños sobre el césped y ahora edifica proyectos de realidad social. Es un lugar con cierta mística, que casi se esconde en un recoveco de La Rosaleda, pero que tras su puerta se guarda el bien más preciado del malaguismo: su historia.

Es un rincón pequeño, con dimensiones reducidas, pero donde las estrellas malaguistas de todos aquellos que un día fuimos niños aún siguen jugando. Y lo hacen a su manera, con trabajo silencioso pero también eficaz. Un lugar donde Contreras lucha codo con codo con Fernando Peralta. Un sitio donde Fernandito recibe una asistencia de Canillas o donde Dely Valdés remata un centro de Ben Barek. Un reducto que combate contra el olvido para permanecer siempre eternos.

Este mágico espacio no es ni «El país de Nunca Jamás» ni «Hogwarts» ni ningún producto de la imaginación. Existe de verdad y es el pequeño despacho que la Asociación de Exjugadores de fútbol del Málaga tiene en Martiricos, detrás de las taquillas del estadio blanquiazul y donde se «camuflan» algunos de los futbolistas que un día fueron ídolos de masas y hoy representan al Málaga CF con sigilo, con pocos focos, pero con la misma ilusión.

Ya no hay cámaras apuntando, ni estadios llenos ni coches último modelo esperando en el aparcamiento. Ahora la solidaridad son los tres puntos, el triunfo perfecto. Un mensaje altruista que dista mucho del fútbol que día a día moviliza a millones de aficionados. «Nuestra bandera tiene un marcado carácter solidario del que hacemos gala. Sólo buscamos el beneficio social y no el económico. Somos una asociación sin ánimo de lucro», se definen en su página web de reciente creación (mlgcfforever.com).

La Asociación de Exjugadores de fútbol de Málaga ha remozado su imagen con la llegada de savia nueva en los últimos meses. Jugadores que han colgado las botas recientemente y que ahora lideran la nueva hornada en los despachos de los veteranos. En esa lucha contra el tiempo, una asociación que vive del pasado también debe pensar en el futuro. Y los Fernando, Dely, Contreras, Josemi, Gaspar y compañía se están abriendo al exterior. Además de la citada página web han cambiado su look para hacerse llamar los «Málaga CF Forever», más desenfadado y cercano. Han creado perfiles de Twitter, Facebook e Instagram que ellos mismos gestionan con acierto. Y todo ello sin dejar de lado su faceta más solidaria.

«Tuvimos la suerte de pisar el césped de La Rosaleda y ser historia de este club desde el filial hasta el primer equipo. Mostramos con orgullo nuestro recorrido pero somos mucho más. Málaga CF Forever es un punto de encuentro, diferentes generaciones blanquiazules luchando por realizar una labor de integración social», se definen. Actualmente cuentan con más de un centenar de inscritos, de los que más de 80 son socios -abonan sus cuotas y participan de manera relativamente activa-.

Desde diciembre de 2002 son el pasado y también el presente blanquiazul, porque aún defienden los colores malaguistas en diferentes labores sociales y en eventos deportivos. Ernesto Terrón, exjugador del CD Málaga en la década de los 80, es el presidente de la asociación y nos explica cómo ha evolucionado en el último año. «Era lo que le faltaba a la asociación, savia nueva. Gente conocida. En este año que llevamos funcionando han hecho cosas que en años anteriores no se habían hecho. Un punto más», asegura.

La Asociación cumple, sobre todo, una labor social. «La idea nuestra es unirnos para tener un recordatorio de nuestra época de profesionales. Pero dentro de nuestros estatutos lo prioritario es la ayuda a los demás. Todos los años hacemos una labor de ayuda a los compañeros. Labores sociales. Todos los actos sociales donde nos requieran, sin ánimo de lucro, intentamos acudir. En nuestros estatutos viene reflejado. Muchos de nuestros partidos que hacemos son benéficos, de homenaje, de ayuda social y externa. Salimos incluso a hacer partidos fuera de la provincia, representando al Málaga CF. Nosotros en cualquier acto social representamos al Málaga CF, somos historia del club. Eso que no se olvide», apunta Terrón, que explica que esta temporada no compiten en ninguna Liga de veteranos por la falta de ayudas económicas. «Son desplazamientos importantes, algunos por España y otros fuera. Son gastos importantes y con poca ayuda», lamenta.

«Nuestros ingresos son prácticamente de los socios o por una colaboración con la Diputación de Málaga, que nos llaman para jugar algunos partidos en los municipios malagueños. Y por ello tenemos una gratificación. Tenemos gastos, viajamos en autobús a través de la misma empresa que el club. E intentamos estar a la misma altura que el club porque representamos al Málaga CF. Somos los veteranos del Málaga. Tenemos que dar una imagen, todo corporativo», dice a la par que muestra su disconformidad por los últimos acontecimientos.

«La indumentaria nos la da el club, toda la ropa deportiva. Pero este año nos han dejado sin ropa al cuerpo técnico. Ha ido a para a otras dependencias».



Reclaman más protagonismo

¿Cómo es la relación de la asociación con el club? «Normalmente es buena. Al principio tenían problemas con la gente que apoyó a BlueBay e intentaron vetarlos, y ahora yo también estoy vetado. No quieren que asista a eventos de la entidad por la denuncia que le puse a la empresa, por mi salida del club, aunque mi problema particular es con José Luis Ruiz. Aún así, participamos siempre que nos llaman, sobre todo la Fundación del club, pero deberíamos estar más involucrados. Sobre todo porque somos la historia del club. Ellos tienen encima de su mesa un convenio de colaboración que no han firmado ni tiene pensamiento de firmarlo», lamenta el presidente de los ´Málaga CF Forever´.

En cualquier caso, los veteranos del Málaga siguen mostrando su imagen como malaguistas, ya sea en partidos benéficos como en el ´Memorial Antonio García Rayo´ celebrado en Mijas jugado hace unos días como en el ´Homenaje a Josele´ jugado en Carranque a comienzos de años.

Pero todos los focos están ahora puestos en los Talleres de Reminiscencia de la residencia Ballesol San Carlos. Un partido contra la memoria, con personas mayores y que ya ha cumplido su segunda sesión con magníficos resultados. «Consiste en ayudar a las personas que tienen principio de alzehimer con ayuda cognitiva, con imágenes de jugadores, escudos... Y no dejan de sorprenderos. Nos encontramos a gente que recuerdan cosas que nosotros ni las conocíamos. Señores que recuerdan cuando jugaba el Málaga en los Baños del Carmen o incluso antes, en el barrio de Huelin.

Anécdotas y vivencias que nos hacen disfrutar tanto a ellos como a nosotros», dice Terrón. Un taller de doce sesiones que resume a la perfección la evolución de los ´Málaga CF Forever´.