La permanencia se aleja a siete puntos

El Málaga CF ya está a tres partidos de su objetivo, por lo que la situación se complica aún más. El triunfo del Deportivo Alavés sobre el Sevilla por un solitario gol de Manu García condena a los blanquiazules, que ven ahora la salvación alejada a los siete puntos.

El Málaga continúa con 11 puntos, mientras que el Alavés, ahora el equipo que delimita la zona de permanencia, se coloca con 18 empatado con el Levante, que también perdió este domingo con el Celta.

Hasta el encuentro del conjunto vasco, la jornada había acompañado al Málaga CF con resultados que no perjudicaban su grave situación. Había perdido la UD Las Palmas, por lo que no era colista. También el Deportivo de La Coruña. E incluso el Levante había caído en casa. Pero el Alavés no ha perdonado y ha conseguido un importantísimo triunfo por la permanencia.

José González se va a encontrar un panorama complejo, ya que deberá remontar siete puntos de distancia con respecto a la zona de permanencia. Tiene trabajo el técnico gaditano.