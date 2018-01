El Málaga CF pide otra prórroga para iniciar las obras de La Academia y Al Thani la vuelve a liar en Twitter

Abdullah Bin Nasser Al Thani la ha vuelto a liar a través de las redes sociales. El jeque propietario del Málaga CF se ha manifestado en su cuenta de Twitter después de que el alcalde Francisco de la Torre revelara que el club ha pedido una prórroga de la licencia de obras para la Academia.



El Málaga CF comunicó tras la última Junta General de Accionistas del pasado mes de diciembre que La Academia se empezaría a edificar el presente mes de enero, pero lo cierto es que ahora el club de Martiricos ha pedido al Ayuntamiento una prórroga de la licencia de obras concedida el pasado mes de junio, por lo que la construcción de la Ciudad Deportiva deberá retrasarse hasta nueva fecha.



Así lo anunció este lunes el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en los micrófonos de Ser Málaga: "El club ha pedido una prórroga para abordar las obras porque el plazo de seis meses se ha cumplido. Se le ha concedido como es natural la prórroga de unos meses más. Las noticias que tengo sobre este tema es que habían hecho un estudio de las empresas para hacer la obra y el que sea tiene que decidir, sea el jeque o del equipo directivo del Málaga. Por nuestra parte no queda nada que hacer, hemos hecho todo, más que todo", añadió Francisco de la Torre, que desea que las obras empiecen "lo antes posible".





