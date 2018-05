José González: "A la afición le diría que el Málaga es de Primera"

â€?José González compareció ante los medios de comunicación como entrenador del Málaga CF por última vez. El técnico aseguró, al término de la derrota contra el Getafe, que ha sido un año complicado pero también afirma que el Málaga CF es de Primera. "Ha sido una temporada difícil y sufrida. Aunque estar en Primera División siempre es un placer, últimamente se hace más incómodo. Sacar lo mejor que se pueda sacar. El club debe pensar en el futuro, sentar unas bases y, a partir de ahora, no le queda más que crecer. En estos momentos, hemos tocado fondo", dijo en primera instancia.

¿Qué le diría a la afición en estos momentos? "Que el Málaga es de Primera. Circunstancialmente va a estar en Segunda. Subir de Segunda a Primera es mucho más difícil de lo que la gente se cree. Vemos muchos casos y espero que exista la tranquilidad y serenidad necesaria para hacer las cosas bien desde un comienzo. Ayer manifesté que esta temporada empezó lastrada por algunas cuestiones y no se ha podido levantar el vuelo en ninguna de las circunstancias. Se ha dado todo lo que se tenía y a mí me hace tener la conciencia tranquila. Creo que una gran mayoría de los futbolistas también lo ha hecho".

El técnico también valoró el debut de los dos canteranos. "Álex, fenomenal, muy bien. Le ha tocado bailar con un jugador difícil. En principio había pensado meter a Iturra en ese perfil, pero sabiendo que jugaba Portillo allí, que no es extremo, Iturra podía cumplir más. Me atreví con Álex y lo ha hecho fenomenal. Me alegro muchísimo por él. Este partido puede significar algo para su futuro. Juan tiene talento y muchísima calidad. A partir de ahora el primero en la fila. Ahora mismo tendrá la estima un poco subida, estará contento y le vendrán halagos. Tiene que pelear y trabajar día a día para seguir creciendo. Tiene el talento que es lo necesario, que es lo más necesario. Hay muchos que por mucho que quiera no tienen el talento. Él tiene muchísima calidad o ojalá sea parte del futuro del Málaga".