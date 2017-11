Vecinos piden medidas contra el envenenamiento de mascotas

­Unos 70 vecinos de concentraron ayer en la Plaza de la Iglesia de San Pedro para pedir al equipo de gobierno que tome medidas contra las mascotas envenenadas y, algunas de ellas, fallecidas tras consumir sustancias tóxicas en diferentes zonas del municipio, sobre todo en el distrito de Nueva Andalucía.

Los vecinos, dueños de mascotas en su mayor parte, mostraron una pancarta en la que se leía «Más medidas contra el envenenamiento de nuestras mascotas y el veneno en parques públicos». Los promotores del acto, que recibieron el apoyo de la asociación Mirada Libre, de Estepona, y del Colectivo Andaluz Contra el Maltrato Animal y de una clínica veterinaria de San Pedro, repartieron folletos informativos y recolectaron firmas.

La organizadora de la concentración, Isabel Rivera, elevó a unos 20 el número de perros que han ingerido sustancias tóxicas, de los que diez, señaló, han fallecido y 12 gatos muertos.

Rivera aseguró que los últimos casos de animales fallecidos por intoxicación se produjeron el pasado fin de semana en San Pedro. El equipo de gobierno sostiene que han sido cinco las mascotas muertas. Rivera explicó que ha solicitado información por registro de entrada en el Ayuntamiento aunque aún no ha recibido respuesta. «En cuanto me llegue la información, la difundiré por las redes sociales. Los vecinos de San Pedro queremos información. Podemos estar equivocados, pero sentimos que el Ayuntamiento no ha hecho lo suficiente», indicó.

Rivera recordó que las primeras muestras de las sustancias tóxicas se encontraron en un parque infantil en Nueva Andalucía. «Ese veneno podría haber entrado en contacto con cualquier niño. Es lógico que pidamos que se ponga solución», añadió.

Entre los asistentes a la manifestación estaba Sergio Sanabria, que aseguró que perdió a su perro tras sacarlo a pasear a finales de septiembre. «Durante el trayecto de regreso a casa, la mascota se desplomó. Salí para llevarlo a urgencias, pero en el camino falleció», explica. Sanabria aseguró que denunció la muerte del perro a la policía, que investiga el suceso.