Aznar returns

Lo fácil es pensar que la razón dada por Aznar al dejar la presidencia de honor del PP –una mayor independencia de la Fundación FAES– es simple excusa, pero, ¿y si no lo es y dice la verdad? En tal caso FAES pasaría a ser un nuevo polo político en España, emisor de mensajes sobre la situación y apto incluso para, llegado el caso, configurarse como opción política de derecha-derecha con acento populista, algo así como un Podemos premier del PP. No sería una marcha, sino el regreso. Hemos visto la renovación extrauterina de la política en la izquierda (Podemos) y el centro (Ciudadanos), pero no en la derecha, y también llegará. Quizás no sea la peor noticia: si ha de haber una derecha radical, sería mejor que la encabezara alguien con sentido de Estado. FAES siempre ha sido un misterio, que podría empezar a desvelarse. Confiemos en que no sea lo que la sigla podría evocar.