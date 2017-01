Por dentro y por fuera

Cómo lo ven

Vientos trumpianos y sueño desvanecido

CNN señalaba que, aunque Donald Trump aún no ejerce como 45º presidente de EEUU (será a partir del día 20), su influencia se percibe en algunos ámbitos. Por ejemplo, la compañía automovilística Ford decidió cancelar sus planes de construir una planta de producción en México y, en cambio, afirma que invertirá 700 millones de dólares en Michigan, con la intención de crear 700 empleos en aquella zona. Fue uno de los estados en los que Trump ganó por poco a Hillary Clinton, en noviembre pasado.

The Wall Street Journal se fijaba en un estudio elaborado por sociólogos y economistas de universidades norteamericanas de prestigio, donde se apuntaba al progresivo desvanecimiento del "sueño americano" con un dato concluyente: si, en 1970, los ingresos de los treintañeros eran superiores a los de sus padres a su misma edad en un 92% de los casos, en 2014 apenas el 51% de ellos superaban las remuneraciones de sus progenitores.



Cómo nos ven

Año decisivo en Cataluña y cómo llegar a centenario

The Economist reseñaba que el año recién empezado puede ser decisivo para resolver el conflicto independentista en Cataluña. Ante la pretensión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de llevar a cabo un referéndum unilateral en septiembre, se apunta a que el Gobierno de Mariano Rajoy podría ofrecer contrapartidas (en infraestructuras, financiación y lengua) para lograr que el separatismo descienda a la mitad de su apoyo actual.

Reuters publicaba un reportaje de Andrea Comas, fotógrafa que se ha dedicado a retratar a centenarios por todo el país. Con más de 100.000 ciudadanos que superan los 100 años de edad, España se ha convertido en la nación con la segunda mayor esperanza de vida entre los miembros de la OCDE (tan solo por detrás de Japón). En muchos casos, se destaca que los españoles longevos no dejan de mostrarse activos y también se apunta a los (aún) fuertes lazos familiares, que ayudan a un buen proceso de envejecimiento.



Qué se cuece

YouTube de pago en Europa y el Post contratará a periodistas

elmundo.es resaltaba que Alphabet, propietaria de YouTube, ha dejado caer la posibilidad de que YouTube Red (versión por suscripción del portal de vídeos) pueda implantarse en Europa a lo largo de este año. La ventaja del servicio de pago es que ofrece contenidos exclusivos a quiénes se suscriban y elimina los anuncios. La fecha de lanzamiento definitiva dependerá de los acuerdos a los que lleguen con distintos sellos discográficos europeos.

Clases de Periodismo destacaba la intención de los responsables de The Washington Post de ampliar su plantilla de periodistas en 60 personas, a lo largo de 2017. El año pasado terminó siendo un ejercicio rentable y con un negocio en crecimiento; de ahí la voluntad de aumentar las contrataciones. De concretarse, el rotativo de la capital estadounidense alcanzaría la cifra de 750 periodistas en nómina, frente a los 1.300 de The New York Times o los 1.500 de The Wall Street Journal.