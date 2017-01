Torremolinos, capital mundial de los productos andaluces

Torremolinos tiene un edificio, que según me he informado, ocupa 4.000 metros. Este iba a ser un museo, pero por falta de dinero en el Ayuntamiento las obras se pararon hace ya dos años. El lugar donde se ha construido este inmueble es en el corazón de Torremolinos, la plaza Picasso. Y reúne todas las condiciones para que sea museo, centro de exposiciones y lugar de encuentro para la exportación, exhibición y comercialización de todos los epígrafes de los productos andaluces. Desde el aceite de oliva hasta la mermelada de Morón de la Frontera, pasando por la cosmética andaluza. Cada provincia de Andalucía tendría su propio pabellón con todos los epígrafes, incluido el turismo rural y el de sol y playa. Este gran proyecto que promocionaría Andalucía mundialmente sería relativamente fácil de lograr sus objetivos, ya que cada diputación provincial pagaría su propia sala de exposiciones. Con la cantidad de millones de turistas y cientos de trasatlánticos que visitan Málaga anualmente, Torremolinos sería la capital mundial de los productos andaluces. Éstos serían comercializados directa e indirectamente al mundo. Se crearían miles de puestos de trabajo, ya que la producción en Andalucía se abriría y el turista sería el embajador de nuestros productos desde una lata de aceitunas a un colchón hecho en Granada. Señor alcalde de Torremolinos, que no se nos escape esta gran oportunidad por Torremolinos y Andalucía. Y si usted quiere, yo me ofrezco para ofrecer esta joya económica y cultural a los ocho presidentes de las diputaciones provinciales. Lo que se empezó a hacer con mucha cabeza, pero poco sentido puede acabar siendo el renacimiento de la nueva Andalucía. Y Torremolinos no sólo sería el buque insignia del turismo en Andalucía. También, sería la capital mundial de los productos andaluces.

Bartolomé Florido Luque

Torremolinos