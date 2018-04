Nuestra civilización parece larga, pero en realidad es muy corta, pues viene de la guerra de Troya, tan cercana que podemos entender muy bien su literatura. Si Ulyses hubiera sido devorado por el gigante Polifemo no existiría la Odisea, ni tal vez la propia guerra de Troya, al menos como mito de origen, pues la Ilíada es algo aburrida y se benefició del éxito de la aquella. Recordemos que Ulyses logra escapar de la isla porque los demás gigantes no auxilian a Polifemo cuando Ulyses lo ciega con la famosa estaca (todavía no la de Llach), gracias a un engaño con el nombre (´Nadie´) que le había hecho creer al gigante que era el suyo. Son tretas típicamente mediterráneas. Desde entonces los juegos semánticos han hecho muchísima literatura, incluso en el Norte: es memorable, con abogados y juicio, el de Shakespeare en El Mercader de Venecia. ¿Quién empleó violencia en el procés?: ´Nadie´.