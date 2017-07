Rincón Fertilidad: límite 24 horas para jugar en Europa

El balonmano femenino malagueño ha entrado en las 24 horas límite. Entre hoy y mañana, el Rincón Fertilidad Málaga debe enviar toda la documentación a la Federación Internacional para inscribirse en la Challenge Cup el próximo curso, un derecho ganado en la pista, tras su increíble cuarto puesto en la Liga Loterías, el mejor de la historia para el balonmano malagueño. Pero el tiempo pasa y el club no logra reunir la cantidad necesaria, ni vía institucional ni vía empresarial, para poder salir a competir. La entidad tiene ya atado un presupuesto de 200.000 euros, con el que puede hacer un equipo de garantías y con el que disputará la Liga. Pero necesita 100.000 más para jugar la Challenge Cup. Y no hay forma... Y el problema es que mañana, 5 de julio, finaliza el plazo para inscribirse.

El club se está movilizando a todos los niveles. Su mecenas, Manolo Rincón, ha telefoneado personalmente a empresarios para solicitar una apuesta por el deporte femenino y por el balonmano. Pero no llega. Incluso la diputada Celia Villalobos ha telefoneado personalmente a María José Moreno, la presidenta, para trasladarle su apoyo y tratar de recabar también ayudas. El club ha podido lograr varios patrocinios, pero son necesarios más. Ayer mismo, la presidenta aún trataba de conseguir una nueva inyección de la Junta de Andalucía, que ya ofrece varias ayudas. Pero el dinero es el que hay, y no se puede llegar a esos 300.000 euros necesarios para armar un equipo capaz de poder viajar por Europa. «Cada viaje, según hemos hablado con Zuazo, Rocasa o Guardés, que ya han jugado en Europa, suponen un gasto de 20.000 euros. Y podemos llegar a jugar hasta cinco rondas. Nuestro sueño es jugar la Challenge Cup, pero no podemos hipotecar la viabilidad del club», explica Pepa, el máximo representante de la entidad.

El tiempo corre en su contra. Y el reloj es traicionero. Sólo hay 24 horas para lograr el «pequeño milagro» que supondría reunir la cantidad que permita a las jugadoras malagueñas cumplir con su objetivo, el que se han ganado en la pista: defender el balonmano malagueño en Europa. Sin dinero llegará la renuncia. El límite es hoy. Mañana hay que tomar la decisión. El balonmano malagueño se lo merece.