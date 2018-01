BeSoccer, el transistor 3.0

Un boom que le ha llevado a liderar el sector en España y que le coloca en la cima de grandes aplicaciones mundiales. Un proyecto ambicioso que aún no ha tocado techo.

Afirma el escritor Galder Reguera en ese maravilloso libro futbolero como es «Hijos del fútbol», que el deporte de la pelota es una de esas banalidades que tienen la capacidad de mover el mundo. Y en ese motor invisible, la pasión y el forofismo siguen siendo las correas de transmisión futboleras por excelencia. Aunarlas y manejarlas con maestría son el Santo Grial del siglo XXI. Y una empresa malagueña está cerca de conseguirlo.

Lo cierto es que el mundo del balompié hace tiempo que dejó de estar ligado al barro, a los balones ´Tango´ o aquellas tardes de mesa camilla pegadas al viejo transistor de la cocina escuchando el carrusel de turno. Ahora el fútbol sigue siendo pasión, pero también actualidad e información. Y ahí, en esa perversa carrera por ser el más rápido, el más actualizado y también el que más y mejor información manejas, BeSoccer se ha hecho un hueco en la elite para convertirse en toda una referencia en el mundo 3.0 del fútbol. Este portal web, junto con la APP -aplicación móvil- Resultados de Fútbol y con ProFootball DB son casi una referencia obligada para cualquier futbolero que se precie. Una apuesta por el futuro que se vive en el presente.

Posiblemente presentar en sociedad a BeSoccer para cualquier apasionado del mundo del fútbol sea casi una frivolidad, pero la realidad es que esta empresa malagueña, que arrancó en el salón de casa de Manuel Heredia en el 2006, es ahora algo parecido a un transatlántico de las ventanas web y de las APP. Y los fríos números casi producen una sensación de vértigo pasmosa, ya que es la aplicación de deportes con más tráfico de España, top 5 en más de 60 países, más de 2.000 millones de impresiones de pantalla al mes, más de 20 millones de usuarios únicos mensuales y más de 200 millones de visitas únicas. «El objetivo es liderar la información del fútbol a nivel mundial. Y ya no es una locura», afirma Manuel Heredia, descendiente del pionero empresario del siglo XIX que impulsó Málaga, junto a su socio y mano derecha, Javier González, que entró como ingeniero y ahora es la otra pata de la mesa en la que se sustenta BeSoccer.

El balón se detiene en la sede de la avenida de Andalucía, donde BeSoccer tiene su centro de operaciones. Una oficina atípica, más cercana a los centros de Google o de Facebook. Hay futbolín, gimnasio, un fisio, la PS4 , cocina con comida ´gratis´ y, por supuesto, muchos ordenadores echando humo en todo momento. Una sede que no cierra nunca, abierta las 24 horas del día y suministrando de datos y de información al resto del planeta. Todo desde Málaga.

«Cubrimos todas las Ligas de los países del mundo, desde Primera a Quinta División. Eso, como estándar. Después hay casos como España, Francia o Reino Unido, que ahondamos más. Con el tema de históricos somos la mayor base de datos del fútbol del mundo. Datos desde 1850, donde en el Reino Unido ya había fútbol», afirma Manuel.

Pero todo tiene un inicio. Y éste se remonta al 2006, cuando una inoportuna lesión de rodilla -la temida triada- abrió las puertas a Manuel a un proyecto prometedor. Tras varios giros laborales, Heredia decidió retomar el proyecto en 2009, que en su fase inicial sólo surtía de datos de Primera, Segunda, Segunda B y Tercera. Pero todo comenzó a tomar más volumen a partir de 2013. «En 2013 dimos el salto al móvil. Entró Javi para hacer la APP de Iphone. A partir de ahí ya crecimos, duplicamos nuestros números año a año. Ahora estamos casi 100 personas trabajando. Tenemos departamento editorial, ingeniería y datos. Gente de administración, pero pocos».

El salto, sin embargo, se coció a fuego lento. «La aplicación fue lo que generó el boom. Javi vivió en Estados Unidos dos años. Y en esa época yo también fui tres meses. Hasta el año 2015 no existía el nombre de BeSoccer como tal, era sólo para fuera de España y no había mucho tráfico. En verano de 2015 decidimos hacer un medio de comunicación. Queremos ser los líderes de la información de fútbol para todo, tanto para información como para los resultados. Desde que llegamos de Estados Unidos dimos el salto y creció BeSoccer. En la aplicación se aúnan las dos cosas. Las webs son más específicas, BeSoccer es un medio de comunicación y Resultados de Fútbol es de resultados. Contratamos a periodistas y ahora es el departamento más grande de la empresa con 50 periodistas, tenemos la redacción en cuatro idiomas -inglés, francés, portugués y español», asegura orgulloso Manuel.

Pero hubo un momento en el que todo creció como la espuma. De ser casi una web casera a liderar en pocos años la información del fútbol mundial. ¿Cómo? «Nos creamos un público porque cubríamos cosas que no lo hacía nadie. Bajamos al barro, a Tercera. Ahora cubrimos, por ejemplo, juveniles de Portugal y eso genera público y fidelidad. Bajamos a las categorías bajas del fútbol. Y eso creó mucha gente. Lo primero que hicimos no era generar necesidades a la gente, tienes que ayudarle a satisfacerlas. En 2015 ya hubo varias empresas que nos compraban por 15 millones de dólares, pero no salió. Ahora la empresa está valorada en más de 30 millones de euros. No nos da vértigo porque no le tenemos apego al dinero. No es una cosa que nos preocupa. El objetivo es liderar el fútbol a nivel mundial. No tenemos ataduras económicas, ni créditos ni deudas con bancos. Muy mal tienen que ir muchas cosas para que esto se vaya a pique», afirman.

El proyecto sigue creciendo

Pese a que BeSoccer es ya un proyecto con vida propia y con un futuro reservado para liderar su sector, Manuel Heredia y Javier González no se detienen. Ahora el crecimiento es a lo ancho y centran sus esfuerzos en el patrocinio, como ya hacen con el propio Málaga CF, la UD Las Palmas o el Betis, entre otros clubes que se irán sumando. También están focalizando la información hacia estos clubes, con la creación de APP propias. Y suministrando datos e información a grandes medios de comunicación.

«Somos proveedor de datos de muchos medios de comunicación como La Vanguardia, Mundo Deportivo, Cope, estamos hablando con el AS. Como aplicación competimos con grandes aplicaciones. Y luego como proveedor de datos. El siguiente proyecto en el que ya trabajamos es ProFutbol DB, dedicado a los profesionales de fútbol. Una herramienta para ellos. Son datos que no queremos sacar al público en general. Pero que a personas especializadas, sí. Un director deportivo, un periodista o un entrenador. Estamos trabajando con equipos, pero no lo queremos decir. Equipos de primer nivel», aseguran.

Y es que tienen depositadas muchas ilusiones. «Con ProFutbol DB estamos haciendo un buen producto. Aunque por el momento le perdemos dinero, pero hay que hacer un buen producto y se venderá bien», aseguran.



La globalización del fútbol

En resumen, BeSoccer es sólo la ventana por la que cualquier persona en cualquier parte del planeta puede acceder a cualquier resultado, alineación, dato o información de un partido. Una apuesta que ya recoge sus frutos, por ejemplo, en países y Ligas con mucho menos seguimiento. «En Senegal, por ejemplo, somos la séptima aplicación en el top de descargas, en general, detrás de Facebook, Google o Whatsapp. De Ligas del mundo, tenemos mucho tráfico en Birmania. Nos hicimos famosos en un momento determinado y ahora somos muy potentes allí. Hicimos una apuesta fuerte por África y somos líderes del fútbol allí. La información que movemos en francés mueve casi lo mismo que la información en español. Nos escribe gente de Senegal, Nigeria... Dándonos las gracias. Cuando estuvimos en la feria del fútbol, pasó la delegación del fútbol chino y nos dijeron que utilizaban siempre nuestra aplicación. No vivimos sólo de España. De hecho, cada vez es menos. En 2013 era el 90 por ciento de usuarios y ahora es un 20 por ciento», afirman Manuel y Javier, dos malagueños visionarios que han fusionado su pasión futbolera con la programación. Y el resultado no ha podido ser mejor.