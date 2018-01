Domas Sabonis "baila" al mismísimo Lebron James

Domantas Sabonis ha protagonizado esta pasada madrugada una de las jugadas más espectaculares en la jornada de la NBA, en la que el pívot formado en el Unicaja y criado en Málaga "bailó" al mismísimo Lebron James, el mejor jugador del baloncesto actual. Lo cierto es que Cleveland Cavaliers no atraviesan un buen momento y los Indiana Pacers de Domas lo aprovecharon para apuntarse la victoria por 97-95.



En ese triunfo, el pívot de Los Guindos tuvo un papel muy protagonista, ya que firmó dobles figuras, gracias a sus 12 puntos y 15 rebotes en 28 minutos en pista, un tiempo en el que Domas dio también tres asistencias, puso un tapón e hizo cuatro faltas personales. El jugador excajista jugó a un gran nivel y suya fue la jugada de la noche, con un juego de pies en la pintura. Un espectacular reverso que dejó anclado al mismísimo James y que protagoniza una de las mejores acciones de toda la jornada de la NBA.



A pesar de los 27 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias de Lebron, los Pacers siguieron hurgando en la herida de Cleveland, donde el español José Manuel Calderón siguió teniendo muchos minutos, con 33 en pista, y 8 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Los Cavs no pudieron contar ni con Isaiah Thomas ni con Derrick Rose ni Dwyane Wade ni John Holland. Todo eso lo aprovechó el equipo de Domas Sabonis para ganar un partido y luchar por puestos de play off.



El malagueño sigue en estado de gracia. Lleva dos semanas pletóricas, en las que estableció su récord de anotación en la NBA, con 24 puntos,y hace ya un mes y medio, el jugador formado en Los Guindos, con la cantera del Unicaja, alcanzó sus 100 partidos en la NBA.



El malagueño vive un momento muy dulce de juego y está siendo un jugador clave para los Pacers, en su reestructuración de esta temporada. Sabonis promedia esta temporada 12,5 puntos, 8,2 rebotes y llega a los 19 de valoración. Números portentosos para un "niño" criado en Torremolinos y que se ha hecho jugador en Los Guindos.