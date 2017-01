Plaza: "Sobre Omic no hay nada que yo sepa"

­

Joan Plaza se hizo el «sueco» cuando se le cuestionó anoche por Omic, el posible fichaje que el Unicaja quiere acometer. «En principio no hay nada que yo sepa. Los clubes deben estar al corriente de esta información. Hay informaciones alrededor. Carlos –Jiménez, el secretario técnico– está pendiente de pívots, bases... y hasta de jefes de prensa. Si el mercado da una buena oportunidad debemos estar al quite. Si el club me lo presentara en firme yo le daré mi opinión», comentó el entrenador del Unicaja, que transmitió una imagen de desconocimiento y despreocupación sobre el pívot esloveno.

Se mostró realmente satisfecho por el triunfo ante el Cedevita. «La prioridad era ganar. El partido del domingo con Murcia es muy importante y no quiero menospreciarlo. Pero luego está Valencia. Que es favorito en casas de apuestas junto al Khimki. Valencia tiene un equipo compacto, que nos ganó hace tres semanas. Y queremos demostrarnos que somos mejores que hace un mes», prosiguió, para seguir hablando del reto ante el Valencia, por ser campeones de grupo.

«Puede ser una especie de play off contra Valencia... puede ser. El resultado del Cedevita-Alba puede ser muy importante en el devenir general. El partido de hoy –por ayer– era el partido. Y lo era para ser capaces de tener opciones. Y para acercarnos a clasificarnos para la siguiente fase. Fimo ganar de uno en el último segundo a Valencia. Da la sensación de play off. Queremos obtener la clasificación y si podemos batallar por la primera plaza sería genial. Pero ahora en mi cabeza sólo está el hecho de meternos en la siguiente fase», señaló.

El golpe de Nedovic no fue importante y hoy descansará. «Aún podemos jugar mejor. Las diferencias son mínimas. Esta Liga es muy competida. Es muy difícil técnica y anímicamente. Hemos de valorarlo y pensar en el domingo antes de la gran batalla del domingo ante Valencia», finalizó.