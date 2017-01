NDiaye jugará ante el Valencia y se le busca una salida

El Unicaja y los agentes de Hamady NDiaye siguen trabajando a contrarreloj para encontrar una salida de Málaga. El pívot no tiene sitio en el equipo tras el fichaje de Alen Omic. El esloveno y Musli formarán la pareja de pívots y Viny Okouo seguirá como tercer pívot de la escuadra. No existe ninguna intención de cederle ni se ha hecho ningún movimiento. Si el Unicaja no logra rescindirle o encontrarle un equipo de aquí a mañana, NDiaye podrá jugar ante Valencia, en el decisivo duelo de Eurocup. Será dado de baja en la ACB el viernes para que Omic ocupe su plaza. Hay que recordar que el plazo para traspasar a jugadores entre equipos ACB expira el 31 de enero. En Asia tiene una opción.